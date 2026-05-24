Второе нападение за месяц: акула разорвала мужчину

У северо-восточного побережья Австралии 39-летний мужчина погиб в результате нападения акулы.

О случае пишет dailystar.co.uk.

Инцидент произошел вблизи популярной прибрежной зоны, где спасательные службы получили уведомление о нападении хищника на человека. На место происшествия прибыли медики и спасатели, однако спасти пострадавшего не удалось.

Местные власти временно закрыли пляжи в районе инцидента и предупредили жителей и туристов о повышенной опасности в воде.

Это уже второе нападение акулы в Австралии в этом месяце. 16 мая акула укусила 38-летнего мужчину у острова близ Перта на западе.

По информации природоохранных групп, в Австралии ежегодно происходит около 20 нападений акул, но большинство из них не смертельны. Смерть от утопления на пляжах страны происходит гораздо чаще.

Напомним, у острова Роттнест в Австралии большая белая акула смертельно атаковала 38-летнего мужчину во время подводной охоты.

