Второе покушение на Трампа: экс-президент США рассказал подробности стрельбы

По словам Трампа, правоохранительным органам удалось задержать вооруженного мужчину с помощью свидетеля.
Экс-очильник Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал подробности второго покушения на него. По его словам, он услышал несколько выстрелов во время гры в гольф.
Об этом бывший президент США сказал в понедельник, 16 сентября, во время разговора на X Spaces, пишет CNN.
"Я играл в гольф с несколькими моими друзьями. Это было в воскресенье утром. Было очень тихо, очень хорошая погода, все было прекрасно, это приятное место. И вдруг мы услышали выстрелы в воздух. Я предполагаю, что, вероятно, их было четыре или пять, и это звучало как пули.
Трамп рассказал, как агент увидел сквозь кусты ствол ружья.
"Он начал стрелять в ствол, начал стрелять в кусты. Видел только дуло. Видел только дуло. Исходя из этого, он начал стрелять и бежал к мишени, и стрелял много, я имею в виду, это были выстрелы, которые мы слышали", – добавил он.
По словам Трампа, правоохранительным органам удалось задержать вооруженного мужчину с помощью свидетеля, который видел, как подозреваемый скрылся из кустов, и сфотографировал его автомобиль.
"Гражданский выполнил феноменальную работу. Женщина. Я имею в виду, кто бы мог подумать, что ты можешь снимать тысячу раз так, сколько людей имели бы разум, чтобы пойти за ним и сфотографировать заднюю часть его грузовика, чтобы они в конечном итоге получили, и ключом была лицензия", — заметил американский политик.
Напомним, 15 сентября во Флориде на Дональда Трампа было совершено второе покушение. Произошла стрельба вблизи поля для гольфа. По данным CNN, злоумышленник задержан.
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