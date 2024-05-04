Второе президентство Трампа ознаменует конец Глобального Запада – Financial Times

В отличие от 2016 года, на этот раз у бывшего президента есть четкий план управления.

В интервью журналу Time кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал о своих планах после того, как победит на выборах и вернется в Белый Дом. Европе следовало бы серьезно отнестись к этим заявлениям и подготовиться к возможному второму президентству Трампа, потому что другие стратегии были бы опрометчивыми.

Об этом пишет Financial Times.

Помимо изменений, которые Трамп собирается внести в жизнь американцев, некоторые из его самых ясных заявлений касались Европы. Его отношение к НАТО как к "платному клубу", где членский взнос союзников равен 2% от ВВП, а также обещание ужесточить трансатлантическую торговую войну, которую он начал во время своего первого срока на посту президента США, прозвучали не в первый раз. Однако настораживает то, что Трамп несколько раз сделал акцент на этих вопросах.

"[ЕС] жесток с нами в вопросах торговли. Им не нужны наши автомобили, им не нужно наше сельское хозяйство. Они ничего от нас не хотят. Это улица с односторонним движением. Ну, то же самое и с НАТО. Они очень плохо к нам относятся. Они не платят по счетам", – заявил Трамп.

Если в такой ситуации Европа будет надеяться, что Трамп проиграет на ноябрьских выборах, это будет опрометчивой ставкой, говорится в статье FT. Издание отмечает, что в 2020 году Байден выиграл президентские выборы с отрывом чуть более 4%. Но последние три месяца опросы показывают, что Трамп опережает своего "заклятого" оппонента на 1,5%. И хотя впереди еще 6 месяцев предвыборной гонки и ситуация теоретически может измениться в любую сторону, если бы судьба кресла в овальном кабинете решалась сегодня, его занял бы Дональд Трамп.

Вторая стратегия, к которой склоняются многие бизнес-лидеры США, заключается в том, что в свой первый президентский срок Трамп "вел себя не так уж плохо", поэтому жизнь продолжится при любом исходе выборов.

Например, исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон недавно заявил, что у обоих кандидатов есть сильные стороны и его компания "выживет и будет процветать в любом случае". Однако для Европы такая стратегия тоже была бы безрассудной.

"Разница между 2024 и 2016 годами, когда Трамп в последний раз становился президентом, заключается в том, что на этот раз у него есть план. С точки зрения Европы это выглядело бы как Крепость Америка. Более того, теперь он может привлечь для этого ряд истинно верующих", – пишут авторы статьи.

Аналитики издания считают, что Трамп соберет свою команду из проверенных европейских скептиков и явных еврофобов. Поэтому немногочисленные сторонники Трампа среди европейских лидеров, такие как Виктор Орбан в Венгрии и, возможно, Джорджия Мелони в Италии, вряд ли изменят его планы в отношении Евросоюза.

Также читайте Трамп сохраняет преимущество перед Байденом перед выборами в США 2024 — опрос CNN

Среди основных политических игроков Европы популярна еще одна стратегия – "укротить тигра". Например, Лейбористская партия Великобритании, которая, по мнению авторов статьи, почти наверняка победит на следующих выборах, пытается наладить контакты с ключевыми фигурами в окружении Трампа. Но Лондон и так имеет все шансы договориться с США при Трампе и даже получить выгоду от его президентства, поскольку больше не является частью ЕС.

Такие выводы можно сделать на основании документа Фонда наследия Трампа "Проект 2025", который де-факто представляет собой план президентства Трампа. В этом 887-страничном документе Великобритания выделена как единственная страна, с которой трампистские США будут стремиться расширить торговлю.

"Ни одна из этих тактик – спрятать голову в песок, подружиться с Трампом или даже приветствовать его – не является надежной. Более серьезная реальность заключается в том, что второй срок Трампа, скорее всего, ознаменует конец Запада как организующей идеи на мировой арене. Это была бы отличная новость для Путина и ужасная для Украины. Это также могло бы открыть ядерный ящик Пандоры", – пишут авторы статьи.

Журналисты отмечают, что если в случае победы Трампа НАТО больше не сможет рассчитывать на "американский зонтик", некоторые европейские страны, такие как Германия и Польша, могут рассмотреть возможность создания ядерного оружия.

Напомним, Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что результаты президентских выборов в США – это последнее, о чем он волнуется. Министр отметил, что жизнь научила украинцев быть готовыми к любому развитию событий, выживать и побеждать при любых обстоятельствах.

Читайте также: