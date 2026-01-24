Второе убийство в Миннеаполисе: миграционные агенты продолжают жесткие репрессии

Федеральные агенты в Миннеаполисе / © Associated Press

В субботу, 24 января, федеральные агенты во время усиленных мер миграционного контроля убили еще одного человека в городе Миннеаполисе. На этот раз застрелили мужчину, личность которого не разглашается. Ранее от пуль сотрудников миграционной службы погибла 37-летняя женщина.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности, убитый мужчина якобы был вооружен пистолетом с двумя магазинами.

На видео, которое распространяется в социальных сетях и транслируется на кабельных новостных каналах, видно, как люди в масках и тактических жилетах борются с мужчиной на заснеженной улице, после чего раздаются выстрелы.

На видео мужчина падает на землю, и слышно еще несколько выстрелов.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз призвал к немедленному прекращению иммиграционных операций, которые проводит администрация президента Трампа в этом штате.

Он сообщил, что имел разговор с Белым домом «после очередной ужасной стрельбы, совершенной федеральными агентами».

«Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Вывести тысячи жестоких, неподготовленных офицеров из Миннесоты. Немедленно», — написал губернатор штата в сети Х.

Тина Смит, сенатор США от штата Миннесота, назвала стрельбу «катастрофической».

Чиновники Миннеаполиса призвали к спокойствию, пока продолжается расследование инцидента.

Стрельба спровоцировала столкновения между федеральными агентами и более 100 протестующих, которые требовали прекращения федеральных операций.

На видео из этого района видно, как иммиграционные агенты применили слезоточивый газ против растущей толпы.

По информации NBC News, жертвой федеральных агентов стал 37-летний белый мужчина из Миннеаполиса, гражданин США. У него было официальное разрешение на оружие и ранее он не привлекался к ответственности, кроме штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, после убийства 37-летней женщины, совершенного 8 января сотрудником Службы иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), сотни протестующих вышли на улицы в Миннеаполисе.