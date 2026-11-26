Россия может атаковать страны Балтии / © Associated Press

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Прямое столкновение России с НАТО, в частности, с Эстонией, на фоне напряженности в Балтийском регионе исключать нельзя.

Такое мнение высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Комментируя обострение ситуации вблизи Калининграда и Балтийского моря, Ступак обратил внимание на присутствие там базы российского Балтийского флота. По его словам, российские военные корабли помогают сопровождать суда теневого флота РФ.

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«Теневой флот, двигающийся в Балтийском море, довольно часто сопровождается именно военными кораблями», — отметил эксперт.

Он напомнил о случае, когда немецкие пограничники пытались задержать одно из судов теневого флота. Тогда на помощь ему прибыли русский военный корабль и истребитель.

Ступак пояснил, что действия европейских государств направлены, в частности, на уменьшение напряженности в регионе и ограничение возможностей России использовать теневой флот. Речь идет об усилении контроля за перемещением таких судов, чтобы усложнить поставки военных комплектующих и гражданских товаров в РФ.

«То есть это попытка частично снять напряжение в этом регионе, заставить россиян ограничивать передвижение кораблей теневого флота и, таким образом, немного подрезать их способности: обеспечение военными комплектующими, гражданскими товарами. Чтобы европейцы могли проще, может быть, задерживать теневой флот, чтобы никто не вмешивался в их работу», — объяснил он.

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По словам бывшего сотрудника СБУ, Калининградская область всегда была уязвимым местом для Кремля.

«Потому что это эксклав, то есть территория, не имеющая общей границы с Российской Федерацией, даже с Беларусью не имеет. Окружена враждебными странами НАТО, как они это показывают. И они всегда считали, что европейцы в любой момент попытаются обрезать снабжение морем, по суше, и этот эксклав в один момент упадет», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Москва опасается возможной блокады региона, поэтому регулярно моделирует кризисные ситуации и проверяет готовность к ним. В частности, российская сторона оценивает, сколько времени Калининград сможет функционировать, если Литва прекратит железнодорожное сообщение для перевозки товаров в область.

В то же время, Калининград имеет для России и военное значение. Его географическое положение вблизи европейских государств позволяет размещать там вооружение и создавать дополнительные угрозы для стран региона.

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Ступак также пояснил, что недовольство России позицией Эстонии связано с поддержкой Таллинном украинских ударов по кораблям в Балтийском море.

«И россиянам это страшно не понравилось. Поэтому это вызвало их страшную реакцию, страшное возмущение плюс угрозы войной. Мы не знаем, готовы ли они к войне, но о войне говорится уже очень многое в этом регионе», — отметил он.

Отвечая на вопрос о вероятности перерастания напряженности в прямой военный конфликт России с НАТО, в частности с Эстонией, эксперт не стал исключать такой сценарий.

«Я не хочу никому желать такой войны, как у нас. Но все возможно. И на что решится Путин — только один Бог знает», — сказал Ступак.

Он также прокомментировал довод о том, что открытие второго фронта не отвечает интересам России. По словам эксперта, нападение на Украину также должно обернуться для Москвы значительными экономическими потерями из-за санкций и международных ограничений.

Однако это не остановило Кремль с начала полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что Россия наращивает военное присутствие вблизи границ стран НАТО, создает новые армейские группировки и проверяет возможности противовоздушной обороны Альянса.

Мы ранее информировали, что британские специалисты предупредили о новой тактике Кремля, которая может поставить под удар неожиданные объекты в Европе.

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