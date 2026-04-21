Второй фронт сыграет на Украине: эксперт оценил последствия возможного удара РФ по Сувалкскому коридору

Возможный удар РФ по Сувалкскому коридору станет для россиян ловушкой

В случае попытки российской армии захватить Сувалкский коридор силы НАТО способны мгновенно изолировать Калининградскую область и полностью уничтожить флот РФ на Балтике. Открытие такого второго фронта в Европе станет роковой ошибкой для Кремля, ведь это позволит украинским военным гораздо быстрее освободить свои оккупированные земли.

Такие последствия гипотетического российского вторжения в страны Балтии описал полковник запаса и член Ассоциации полковников Литвы Вайдотас Малинионис в комментарии «Киев24».

Сувалкский коридор — кратчайший транспортный путь между Беларусью и российским эксклавом — Калининградской областью.

Защита Литвы и планы быстрого реагирования

Оценивая готовность Альянса к возможной эскалации, литовский военный отметил, что на территории его страны уже находятся мощные иностранные контингенты, в том числе американский танковый батальон и немецкая бригада. По его словам, Вильнюс постоянно координирует свои оборонные действия с соседней Польшей, с которой они разделяют ответственность за безопасность Сувалкского коридора.

Кроме того, командование НАТО имеет четкие планы защиты, которые постоянно пересматриваются, и готовит специальный контингент для максимально быстрого реагирования на любые угрозы.

Утрата Калининграда и шанс для Украины

Эксперт признал, что Сувалкский коридор действительно считается самым уязвимым участком внешних границ Альянса. Военный объяснил, что в случае начала российской агрессии силы НАТО смогут легко и быстро заблокировать небольшую Калининградскую область, после чего Россия сразу потеряет и эту территорию, и весь свой флот в Балтийском море. Единственным риском в этой ситуации, отметил полковник, остается замедленное принятие решений со стороны западных политиков.

По мнению Малиниониса, для Москвы такой шаг чрезвычайно рискован, поскольку открытие второго фронта неизбежно сыграет на руку Киеву. Он уверен, что Украина обязательно воспользуется этим окном возможностей, чтобы значительно легче и быстрее выбить окупантов со своих территорий, пока внимание и ресурсы РФ будут рассеяны.

Напомним, заявление Патрушева раскрыло, что Россия готовит новое вторжение сразу на два направления. Кремль может готовить провокации и нарушения воздушного пространства стран НАТО под предлогом ответа на удары украинских беспилотников.