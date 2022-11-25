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Второй по величине город в Саудовской Аравии затопило, авто плывут по улицам: апокалиптическое видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
3889
Время на прочтение
2 мин
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Второй по величине город в Саудовской Аравии затопило, авто плывут по улицам: апокалиптическое видео

Фото: скриншот с видео

Из-за проливных дождей участок дороги, ведущей к священному для мусульман города Мекки, пришлось закрыть для проезда.

Проливные дожди затопили Джидду, второй по величине город в королевстве Саудовской Аравии, расположенный на побережье Красного моря. Движение транспорта на улицах невозможно, бурлящие потоки воды сносят автомобили. Туристы пытаются покинуть город, но часть рейсов в международном аэропорту также отменена.

Об этом сообщает государственный телеканал Al Ekhbariya.

Опубликованные в соцсетях кадры с улиц города – апокалиптические. Потоки воды сносят все на своем пути, затапливая дома и смывая с дорог машины.

По распоряжению властей в Джидде и близлежащих городах закрыты школы ради безопасности учащихся. Службы дорожной безопасности закрыли участок дороги, ведущей к мусульманской святыне — городу Мекке.

Джидда ежегодно страдает от проливных дождей и наводнений, и местные жители уже давно жалуются на отсутствие адаптированной инфраструктуры в этой в основном пустынной и жаркой стране.

Напомним, ранее штат Нью-Йорк в Соединенных Штатах столкнулся с сильным снежным штормом — в некоторых местах снежный покров составлял более полутора метров. Два человека скончались от сердечных осложнений, связанных с уборкой снега.

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Дата публикации
Просмотры
3889
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