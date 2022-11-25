Второй по величине город в Саудовской Аравии затопило, авто плывут по улицам: апокалиптическое видео

Из-за проливных дождей участок дороги, ведущей к священному для мусульман города Мекки, пришлось закрыть для проезда.
Проливные дожди затопили Джидду, второй по величине город в королевстве Саудовской Аравии, расположенный на побережье Красного моря. Движение транспорта на улицах невозможно, бурлящие потоки воды сносят автомобили. Туристы пытаются покинуть город, но часть рейсов в международном аэропорту также отменена.
Об этом сообщает государственный телеканал Al Ekhbariya.
Опубликованные в соцсетях кадры с улиц города – апокалиптические. Потоки воды сносят все на своем пути, затапливая дома и смывая с дорог машины.
Jeddah, Saudi Arabia today!— Mohammed (@IKON1436) November 24, 2022
May Allah protect everyone there. pic.twitter.com/dZ0u0zDCMn
Torrential downpour в #Jeddah правой даты, urban flooding в различных местах города. pic.twitter.com/uvmJn6VmWz— PakWeather.com (@Pak_Weather) November 24, 2022
По распоряжению властей в Джидде и близлежащих городах закрыты школы ради безопасности учащихся. Службы дорожной безопасности закрыли участок дороги, ведущей к мусульманской святыне — городу Мекке.
Jeddah right now #جده_تغرق pic.twitter.com/Bo7m9qh71w— Zeeshan Khan (@Zeeshan_Khan151) November 24, 2022
Please pray for #jeddah pic.twitter.com/ujtndTekmg— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) November 24, 2022
Джидда ежегодно страдает от проливных дождей и наводнений, и местные жители уже давно жалуются на отсутствие адаптированной инфраструктуры в этой в основном пустынной и жаркой стране.
Сауди Арабия под низким дождем. От Jeddah Madina Road. #جدة_الأن #السعودية #KSA pic.twitter.com/qcwxZNMo4s— Dr. KM Bahauddeen (@_bahaudden) November 24, 2022
Pray for Jeddah #jeddah pic.twitter.com/9sl8YEUvQO— Kuwait UPTO DATE (@kuwait_uptodate) November 24, 2022
Напомним, ранее штат Нью-Йорк в Соединенных Штатах столкнулся с сильным снежным штормом — в некоторых местах снежный покров составлял более полутора метров. Два человека скончались от сердечных осложнений, связанных с уборкой снега.
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