Второй по величине город в Саудовской Аравии затопило, авто плывут по улицам: апокалиптическое видео

Из-за проливных дождей участок дороги, ведущей к священному для мусульман города Мекки, пришлось закрыть для проезда.

Проливные дожди затопили Джидду, второй по величине город в королевстве Саудовской Аравии, расположенный на побережье Красного моря. Движение транспорта на улицах невозможно, бурлящие потоки воды сносят автомобили. Туристы пытаются покинуть город, но часть рейсов в международном аэропорту также отменена.

Об этом сообщает государственный телеканал Al Ekhbariya.

Опубликованные в соцсетях кадры с улиц города – апокалиптические. Потоки воды сносят все на своем пути, затапливая дома и смывая с дорог машины.

Jeddah, Saudi Arabia today!



May Allah protect everyone there. pic.twitter.com/dZ0u0zDCMn — Mohammed (@IKON1436) November 24, 2022

Torrential downpour в #Jeddah правой даты, urban flooding в различных местах города. pic.twitter.com/uvmJn6VmWz — PakWeather.com (@Pak_Weather) November 24, 2022

По распоряжению властей в Джидде и близлежащих городах закрыты школы ради безопасности учащихся. Службы дорожной безопасности закрыли участок дороги, ведущей к мусульманской святыне — городу Мекке.

Джидда ежегодно страдает от проливных дождей и наводнений, и местные жители уже давно жалуются на отсутствие адаптированной инфраструктуры в этой в основном пустынной и жаркой стране.

Напомним, ранее штат Нью-Йорк в Соединенных Штатах столкнулся с сильным снежным штормом — в некоторых местах снежный покров составлял более полутора метров. Два человека скончались от сердечных осложнений, связанных с уборкой снега.

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