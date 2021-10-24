Второй после Эскобара: в Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире

Второй после Эскобара: в Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире

Правительство США назначало вознаграждение "за его голову" в размере 5 млн долларов.

Организатора трафика кокаина из Колумбии Дайро Антонио Усуга, более известного как Отониель, схватили в его сельском доме в провинции Антиокия на северо-западе страны, на границе с Панамой.

Видео с задержанным наркобароном, которого доставили в столицу страны Боготы, опубликовал в воскресенье, 24 октября, президент Колумбии Иван Дуке в Twitter.

К операции по задержанию Отониеля были привлечены как полицейские, так и военные, включая подразделения авиации. Всего в ней приняли участие 500 бойцов и 22 вертолета, один полицейский погиб.

En medio de fuertes medidas de seguridad, trasladamos a Bogotá a alias 'Otoniel ", el narcotraficante asesino de policías, soldados, líderes sociales y reclutador de menores. Con su captura se marca el final del Clan del Golfo. #ElQueLaHaceLaPaga pic.twitter.com/hhda3b5Zgz — Iván Duque (@IvanDuque) October 24, 2021

Ранее за информацию о местонахождении этого наркоторговца правительство Колумбии обещало $ 800 000, а правительство США назначило вознаграждение $ 5 млн "за его голову".

"Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом столетии", — заявил Дуке, сравнив это событие с задержанием Пабло Эскобара в 1990-х.

Преступный клан, во главе которого стоял Отониель, полиция Колумбии называет самой мощной преступной организацией в стране, к которой принадлежит около 1800 вооруженных членов. Банда занимается торговлей наркотиками и людьми, контрабандой, незаконной добычей золота и вымогательством.

Отониелю предъявлено обвинение в контрабанде кокаина в США, убийстве полицейских и вербовке детей. В 2009 году ему было предъявлено обвинение в США, что может привести к его экстрадиции.

Напомним, ранее австралийская полиция изъяла крупнейшую в истории страны партию наркотиков. 450 килограммов героина обнаружили в порту Мельбурна на лодке, прибывшей из Малайзии.

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