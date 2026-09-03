Второй раз за неделю: Польша подняла истребители из-за российского самолета

Российский самолёт Ил-20

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Польские истребители дважды за неделю перехватили российский разведывательный самолёт Ил-20 над Балтийским морем.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X.

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По его словам, в четверг, 3 сентября, российский самолёт находился примерно в 40 километрах к северу от польского портового города Устка.

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На российском самолете не были включены устройства опознавания, что, по оценке польского министра, создавало потенциальную угрозу для гражданской авиации.

«Еще один инцидент над Балтикой с участием российского разведывательного самолета Ил-20. В 40 км к северу от Устки наши истребители перехватили российский самолет, у которого были выключены опознавательные устройства, что создавало угрозу для гражданской авиации», — написал Косиняк-Камыш.

В то же время он подчеркнул, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Польши.

Это уже второй подобный инцидент за одну неделю. Предыдущий случай произошел 31 августа вблизи портового города Леба на польском побережье Балтийского моря. Тогда польские истребители также перехватили российский разведывательный Ил-20.

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«Россия в очередной раз проверила на прочность наши системы сдерживания и противовоздушной обороны. До полудня, в 30 км к северу от Лебы, наши истребители перехватили российский разведывательный самолёт Ил-20. Нарушений нашего воздушного пространства над Балтикой не зафиксировано», — сообщал тогда польский министр.

Напомним, накануне, 2 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар на заводе, поставляющем компоненты для беспилотников польским и украинским военным, был преднамеренной диверсией.

Речь идет об объекте компании WB Group в городе Скаржиско-Каменна на юго-востоке Польши. Пожар произошел в ночь на понедельник, 31 августа.

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