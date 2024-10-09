Второй Саммит мира может состояться в декабре при присутствии России — украинский дипломат

Турция будет важным участником этой встречи, поскольку имеет опыт посредничества в других конфликтах.

Украина стремится организовать новый мирный саммит до конца этого года и хочет, чтобы в этот раз на нем присутствовали представители России. При этом какие-либо прямые двусторонние переговоры с Москвой на встрече исключены.

Об этом заявил в среду, 9 октября, посол Украины в Турции Василий Боднарь на брифинге в Анкаре, передает Reuters.

“Одна из важнейших целей этого саммита – добиться справедливого мира в Украине. Мы не говорим здесь о формате, когда Украина и Россия сидят друг напротив друга и Украина прислушивается к требованиям России", – подчеркнул украинский дипломат.

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По его словам, видение Украины состоит в том, чтобы совместно с международным сообществом создать перечень шагов, которые можно предпринять для справедливого мира в Украине, и требований к России, которые можно будет поставить на основании этого списка.

“Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, это будет в формате, где также будут вовлечены третьи стороны и [переговоры] будут вестись через третьи стороны. Мы надеемся провести этот саммит до конца года”, — подчеркнул Боднарь.

При этом украинский посол отметил, что Турция, которая стремилась поддерживать теплые отношения как с Украиной, так и с Россией во время войны, будет являться важной участницей этой встречи, поскольку имеет опыт посредничества в других конфликтах.

Напомним, в Офисе президента Украины сообщили, что второй Глобальный саммит мира не состоится в ноябре 2024, как было запланировано ранее.

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