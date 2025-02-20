Второй саммит в Париже: Макрон сделал новое заявление о гарантиях безопасности

Участники саммита высказали общую позицию по крепкому миру в Украине.
На втором чрезвычайном саммите, состоявшемся 19 февраля в Париже, лидеры стран обсуждали установление мира и гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своем сообщении на платформе Х.
По словам французского лидера, у него состоялся продолжительный разговор с несколькими коллегами из Европейского Союза, а также из Канады, Исландии и Норвегии. Все они высказали общую позицию по крепкому миру в Украине.
"Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом”, — сообщил Макрон.
Участники саммита выразили поддержку стремлению президента США Дональда Трампа положить конец захватнической войне, которую Россия вела почти три года, но при этом должны быть соблюдены следующие принципы:
- Украину следует всегда привлекать и уважать ее права;
- мир должен быть продолжительным и сопровождаться надежными гарантиями;
- нужно учесть европейские трудности сохранности.
"Мы убеждены в необходимости увеличения наших расходов и возможностей в области обороны и безопасности для Европы и каждой из наших стран. Решения будут приняты в ближайшие дни и недели”, — написал Макрон.
Напомним, 19 февраля Франция организовала еще одну встречу для обсуждения ситуации в Украине и европейской безопасности, на которую пригласила страны ЕС, не присутствовавшие на первой встрече, а также Канаду.
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