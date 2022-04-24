Второй тур президентских выборов во Франции: когда ждать результатов первых экзитполов

Официальные итоги выборов будут оглашены Конституционным судом 27 апреля.
Во Франции идет второй тур президентских выборов, в которых за пост президента борются Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Как сообщили в Департаменте правовой и административной информации Франции, избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 19:00. В больших городах проголосовать можно до 20.00.
Результаты первых экзит-полов можно ожидать после закрытия избирательных участков. А официальные итоги выборов будут объявлены Конституционным судом 27 апреля.
Согласно результатам последних соцопросов, Макрон заручился поддержкой 57,5% респондентов, Ле Пен – 42,5%.
В стране с населением около 67 млн человек правом голоса владеет 48,7 млн избирателей. Президента Франции выбирают всеобщим прямым голосованием на 5 лет. Пост главы государства нельзя занимать более двух сроков.
Напомним, что Ле Пен заявила, что в случае ее победы страна выйдет из военного командования НАТО. А по словам действующего президента Макрона, Марин попытается выйти также из Европейского Союза, хотя она это опровергла.
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