Контейнеровоз «ASCALON»

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Вблизи ливийского порта Бенгази в результате атаки морских беспилотников, возможно, получил серьезные повреждения российский контейнеровоз ASCALON, находящийся под санкциями США. Судно, вероятно, использовалось для перевозки военных грузов.

Об отдельном нападении на коммерческое судно сообщает Associated Press, а возможную идентификацию контейнеровоза обнародовали OSINT-аналитики.

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По данным MarineTraffic, судно ASCALON вышло из порта Балтийск в Калининградской области России. Восемь дней назад судно было замечено вблизи Гибралтара, после чего система автоматической идентификации AIS перестала фиксировать его местонахождение.

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Украина считает, что контейнеровоз задействован в перевозке оружия. Вероятно, он является одним из участников так называемого «Сирийского экспресса» — маршрута поставки военных грузов из российских портов в Чёрном море в Сирию через Босфор.

Компания находится под санкциями США.

По информации Associated Press, в воскресенье вечером местные СМИ сообщили о попадании морского беспилотника в коммерческое судно вблизи порта Бенгази. Подробностей о его названии, характере повреждений и возможном грузе тогда не приводилось.

Ранее в тот же день подвергся нападению российский военный корабль на военно-морской базе в Бенгази. По словам ливийских чиновников, в результате удара был серьезно поврежден корвет «Меркурий», на объекте возник пожар.

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Согласно данным спутниковых снимков, после атаки беспилотных катеров российский военный корабль затонул.

Напомним, что Россия использовала корвет «Меркурий», который был уничтожен у берегов Ливии, для сопровождения перевозок военных грузов и экспорта оружия.

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