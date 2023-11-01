Второй в истории мужчина, которому пересадили сердце свиньи, умер через 6 недель после операции (фото)

Второй в мире мужчина, которому пересадили сердце свиньи, умер через шесть недель после имплантации органа.

Об этом пишет nypost.com со ссылкой на Медицинский центр Университета Мэриленда.

58-летний Лоуренс Фаусетт — ветеран ВМФ и отставной лаборант Национального института здравоохранения — начал обнаруживать признаки того, что его организм отвергает свиное сердце всего за несколько дней до его смерти 30 октября.

До этого он хорошо прогрессировал в физиотерапии, чтобы восстановить способность ходить, и, по данным медицинского центра, он даже имел силы играть в карты с женой.

Фото: Medicalxpress

В последние недели своей жизни у Фаусетта из Фредерика, штат Мэриленд, сложились невероятно особые отношения со своей хирургической командой. По словам его хирурга, доктора Бартли П. Гриффита, он отдавал себе отчет, что его операция будет иметь значение для больших медицинских достижений в будущем.

"Последним желанием Фаусетта было, чтобы мы максимально использовали то, что мы узнали из нашего опыта, чтобы другим гарантировали шанс на новое сердце, когда человеческий орган недоступен", — добавил Гриффит. "Потом он сказал команде врачей и медсестер, собравшейся вокруг него, что любит нас. Нам его будет очень не хватать".

Фаусетт впервые поступил в UMMC 14 сентября на терминальной стадии сердечной недостаточности и тогда нуждался в реанимации.

На следующий день он получил одобрение FDA на операцию по ксенотрансплантации как крайнюю меру, поскольку другие проблемы со здоровьем не позволяли Фаусетту сделать традиционный трансплантат человека.

Фото: Medicalxpress

Сердце, подаренное Фаусетту, было модифицировано, чтобы удалить определенные гены свиньи, а также добавить человеческие, чтобы предотвратить отторжение.

В прошлом году UMCC завершила первую в мире трансплантацию сердца свиньи 57-летнему Дэвиду Беннетту-старшему, прожившему с этим органом два месяца, прежде чем он заразился свиным вирусом.

"Как и в случае с первым пациентом, Дэвидом Беннетом-старшим, мы намерены провести большой анализ, чтобы выявить факторы, которые можно предотвратить при будущих трансплантациях; это позволит нам продолжать двигаться вперед и обучать наших коллег в этой области нашего опыта", — добавил хирург Мухаммад Мохиуддин. "Мы не можем выразить достаточную благодарность Фаусетту и его семье за то, что они позволили нам продолжать добиваться значительных успехов на пути к тому, чтобы сделать ксенотрансплантаты реальностью".

Фото: AP

Недавно NYU Langone Health успешно пересадила почку свиньи пациенту со смертью мозга посредством аналогичного процесса редактирования генов. В сентябре орган успешно преодолел двухмесячный порог, прежде чем реципиент Морис Миллер скончался спустя 61 день после операции.

Напомним, в Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки гепатита А. Сейчас в больницах Винницкой области остаются 144 пациента с гепатитом А.

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