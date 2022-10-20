Вторжение Китая в Тайвань возможно уже в ближайшие месяцы — адмирал ВМС США

Начальник военно-морских операций США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Вооруженные силы США должны готовы ответить на возможное вторжение Китая на Тайвань уже в этом году.

Об этом он сообщил в комментарии France24.

Также читайте Тайвань предупредил, что Китай изучает опыт войны РФ в Украине для разработки собственной стратегии

"Си находится на пороге получения третьего пятилетнего срока во главе наиболее густонаселенной страны мира, выступая в воскресенье на съезде Коммунистической партии с знаковой речью, где он повторил свой обет в один день "воссоединить" или силой захватить Тайвань", — пишет информационное агентство

"И то, что мы видели за последние 20 лет, это то, что они выполнили каждое обещание раньше, чем они сказали, что собираются его выполнить. Так что когда мы говорим о 2027 году, на мой взгляд, это может быть 2022 или потенциально 2023. Я не могу этого исключить. Я совсем не хочу быть паникером, говоря это. Просто мы не можем этого пожелать", — сказал Гилдей, аналитик Atlantic Council.

Также читайте Армия США будет защищать Тайвань в случае агрессии Китая — Байден

Эскалация между Китаем и Тайванем

В 2022 году напряжение между Китаем и Тайванем снова обострилось. Приводос стал визит с пикеркой Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай критически отреагировал на планы американских конгрессменов и лидер Конгресса посетить Тайвань. 28 июля между руководителями Китая и США состоялся более чем двухчасовой разговор. Китайский лидер Си Цзиньпин высказался так: "Играющие с огнем погибнут от него. Есть надежда, что США четко это поймут".

Впоследствии Морское командование КНР сообщило, что начинает военные учения в Южнокитайском море. В заявлении, как пишет издание китайское Сhinadaily, говорится: военные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности и "будут вступать в бой с врагом по приказу". Тайваньские военные в ответ развернули зенитные ракетные комплексы. Хотя преимущественно власти Тайваня не комментировали визит чиновницы из США.

Джо Байден отмечает, что США защищают остров Тайвань в случае китайского вторжения. В Тайване предупредили, что Китай изучает опыт войны в Украине, начатой Россией, по разработке собственной стратегии "гибридной войны" против Тайваня.

Читайте также: