Вторжение РФ: Науседа заявил о неопределенности планов Кремля и призвал присмотреться к Беларуси

Вторжение РФ: Науседа заявил о неопределенности планов Кремля и призвал присмотреться к Беларуси

Беларусь может стать полигоном для "размещения ракетно-ядерного оружия".

В Кремле пока не приняли решение, вторгаться в Украину или нет.

Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа, пишет Bloomberg.

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"Думаю, Россия хочет оставить за собой свободу выбора между обоими вариантами, сохранить какую-то неясность по поводу своих планов", — пояснил Науседа.

По его словам, Россия накапливает войска у границ, чтобы обеспечить себе "лучшие, более сильные позиции на переговорах". Науседа подчеркнул, что верит в мирное разрешение ситуации. Кроме того, советует сохранять спокойствие, ведь вокруг ситуации много слухов.

Президент Литвы призвал обратить внимание на Белоруссию. Мол, соседняя с Украиной страна может стать полигоном для "размещения ракетно-ядерного оружия". Ведь в настоящее время в республике уже есть 45 тыс. российских военных.

Науседа не исключил, что во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и вице-президентом США Камалой Харрис обсудит размещение в стране дополнительных войск Альянса в целях безопасности.

Напомним, Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки вероятного вторжения России в Украину. По их данным, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля .

В свою очередь президент США Джо Байден считает, что Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней, несмотря на заявление Кремля об отводе войск. У США есть все основания полагать, что Россия "участвует в операции под фальшивым флагом", то есть пытается совершить эскалацию и обвинить в ней Киев, чтобы оправдать вторжение.

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