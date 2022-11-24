Вторжение РФ в Украину было неизбежным: как работает российская пропаганда и почему ей уже верят не все

За 9 месяцев российская "военная операция" в Украине, задуманная как молниеносная война, превратилась в полномасштабный конфликт. Понятных и четких перспектив окончания войны пока нет ни в военной, ни в политической сфере, ни в социальной.

О том, как россияне пытаются понять недавние события войны, пишет The Irish Times.

Издание начинает публикацию с точки зрения пропагандистской выставки возле московского Кремля, которая должна объяснить причины и цели "специальной военной операции". Она полна лжи – так, экспозиция начинается с панорамного изображения уничтоженного россиянами Мариуполя, в объяснении которого указано, что это "украинцы осадили 650-тысячный город", а "украинские снайперы стреляли даже в детей".

Выставка рассказывает, как в Украине нарастала "проблема фашизма" и логически подводит зрителей к тому, что вторжение России в Украину было неизбежным. На эту выставку организованно водят школьников. Впрочем, среди широких слоев россиян нет понимания того, что эта война сейчас необходима и что Россия идет в правильном направлении.

Издание цитирует результаты недавнего опроса преследуемой в России социологической службы "Левада-центр", согласно которому 88% россиян кампания РФ в Украине вызывает значительную или очень значительную тревогу.

Екатерина, учительница, приведшая на пропагандистскую выставку группу шестиклассников, тоже не понимает, что российские власти делают сейчас в Украине.

"Пытались захватить Киев ― и ушли оттуда. Сколько наших людей там погибло? Сейчас вот отошли от Херсона. Сколько людей из-за него погибло? ― делится она соображениями с корреспондентом. ― У меня есть родственники-мужчины с военным опытом, они лучше понимают, что такое война. Но сейчас и они ничего не могут сказать".

Впрочем, потеря Херсона, который за шесть недель до этого Путин провозгласил "российским", не значит для россиян многое, уверен опальный российский журналист Алексей Венедиктов, чью радиостанцию "Эхо Москвы" власти закрыли в начале марта.

Менее 10% россиян, согласно опросу "Левады-центра", назвали присоединение четырех новых областей к составу РФ весомым событием – при том, что опрос происходил в то время, когда с телеэкранов об этом говорили едва ли не постоянно.

Пока же ситуация со "специальной военной операцией" зашла в тупик и обходится россиянам слишком дорого, отмечает издание.

Напомним, результаты закрытых исследований подтверждаются открытыми соцопросами, проводившимися в Москве в начале ноября независимой социологической компанией Russian Field. Там речь идет об отношении жителей столицы к "спецоперации" и мобилизации в России.

Согласно этим данным, только 19% респондентов считают, что их жизнь скоро улучшится; 29% опрошенных уверены, что все изменится к худшему; еще 36% полагает, что все останется, как было. 57% респондентов сказали, что устали от военных новостей.

Во время закрытых фокус-групп граждане РФ также отвечали на вопросы о главных "болевых точках", связанных с войной в Украине. Среди прочего, россияне называют мобилизацию, экономические последствия санкций и блокировку Instagram.

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