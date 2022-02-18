Вторжение РФ в Украину станет катастрофой: в ООН предупреждают о серьезных последствиях

Вторжение РФ в Украину станет катастрофой: в ООН предупреждают о серьезных последствиях

Генсек ООН считает, что единственный путь для разрешения конфликта – это дипломатия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Мюнхене, заявил, что военный конфликт в Украине станет катастрофой, и призвал Россию к деэскалации.

Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 18 февраля.

По мнению генсека ООН, расширение российской агрессии в Европе не произойдет, но если и случится, то это будет катастрофой. "Я думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, это станет катастрофой", — сказал Гутерриш.

По его словам, единственный путь для разрешения конфликта – это дипломатия. "Все вопросы нужно решать путём переговоров", — добавил генсек ООН.

Напомним, что, по данным Вашингтона, Россия могла взыскать до 190 тысяч военнослужащих вблизи границ Украины. Они сконцентрированы, в частности, вдоль границы Украины, Белоруссии и Крыма.

17 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия стянула к границам Украины около 140 тысяч своих военных и пока реально отводить армию не начала. По разведке США, численность сил РФ вблизи Украины составляет 150 тыс. человек.

Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки вероятного вторжения России в Украину. По их оценке, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.