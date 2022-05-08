"Вторжение России в Украину напоминает, почему мы празднуем День Европы": Урсула фон дер Ляен записала видеообращение перед 9 мая

"Вторжение России в Украину напоминает, почему мы празднуем День Европы": Урсула фон дер Ляен записала видеообращение перед 9 мая

День, когда родилась мирная, преуспевающая Европа.

Полномасштабное вторжение России в Украину стало напоминанием, почему люди празднуют День Европы.

Об этом в своем обращении сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен накануне 9 мая.

"День, когда родилась мирная, преуспевающая Европа. Через 72 года Европа объединилась с нашими украинскими друзьями, стремящимися к свободному европейскому будущему", – сказала Урсула фон дер Ляен.

Russian invasion Ukraine reminds us, где мы празднуем Europe Day доmorrow.



The day when a peaceful, prosperous Europe was born.



72 лет назад, Европа является объединенной в solidarity с нашими украинскими принадлежностями, которые поощряются к будущему freedom.



A European future. pic.twitter.com/xHAhD94rCr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2022

По ее словам, единство, решение и солидарность – вот ключи к преодолению вызова, который война в Украине представляет для Европейского Союза.

"Я убеждена и имею оптимистическое настроение относительно того, что наш Союз также может преодолеть вызов, поставленный войной в Украине", – подчеркнула президент Еврокомиссии в своем видеообращении по случаю 9 мая в Евросоюзе.

Напомним, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против России за агрессию против Украины. Среди ограничений – нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT еще нескольких банков РФ, запрет государственных информационных вещателей.