Вторжение России в Украину стало для Путина большим стратегическим поражением — Столтенберг

Одной из причин, почему президент Путин начал войну против Украины, было его нежелание, чтобы Украина стала членом НАТО, отметил Йенс Столтенберг.

Начав военную агрессию против Украины, президент РФ Владимир Путин получил результаты, прямо противоположные тем, которые ожидал: большее военное присутствие НАТО на востоке Альянса и двух новых членов – Финляндию и Швецию, что стало для него большим стратегическим поражением.

Об этом в Скопье на совместной пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Укринформ".

"Одна из причин, почему президент Путин начал войну против Украины, было его нежелание, чтобы Украина стала членом НАТО. Он хотел даже больше – чтобы Альянс дал гарантии не расширяться дальше и вывел все свои силы из восточной части НАТО. Путин получил прямо противоположное: больше присутствия НАТО в восточной части Альянса и двух новых членов – Финляндию и Швецию (после завершения ратификации протокола о вхождении – ред.), поэтому это большое стратегическое поражение для президента Путина. Это еще раз демонстрирует, что это была его большая ошибка – ворваться в Украину", – заявил руководитель Альянса.

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Столтенберг отметил, что союзники по НАТО последовательно посылают содержательное послание России о том, что эта страна должна воздерживаться от агрессивных действий против соседей и безусловно остановить военную агрессию против Украины. По словам генерального секретаря НАТО, Россия должна уважать международное право и право каждого государства выбирать свой путь развития и безопасности.

"Мы приветствуем поддержку, которую Северная Македония и другие союзники по НАТО продолжают оказывать Украине. У нас есть новые объявления сегодня от Германии и Соединенных Штатов о предоставлении большей военной помощи для Украины. Поэтому мы будем продолжать поддерживать Украину в ее праве на самооборону против российской агрессии ", – добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время НАТО не видит немедленной угрозы со стороны России любому союзнику по НАТО или его регионам, но сохраняет бдительность и продолжает внимательный мониторинг всех действий Кремля. В частности, НАТО увеличило военное присутствие в регионе Западных Балкан, развернуло свой штаб в Сараево и Офис связи в Белграде и готово быстро усилить свои силы для защиты и обороны любого союзника по Альянсу, если будет необходимо.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг на этой неделе совершает рабочий визит в страны Западных Балкан. Завтра в Скопье состоится его встреча с лидерами балканских стран, которые являются членами Альянса.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на прогресс Вооруженных сил Украины в борьбе с российскими войсками, но предупредил, что прогресс будет тяжелым. Столтенберг подчеркнул, что только военная поддержка может гарантировать, что Украина останется суверенным и демократическим государством.

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