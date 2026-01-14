Протесты в Иране / © Associated Press

США срочно выводят персонал из ключевых баз на Ближнем Востоке после угроз Тегерана нанести ответные удары. По данным европейских и израильских источников, президент Дональд Трамп принял решение о вмешательстве на фоне самых кровавых протестов в истории Исламской Республики.

Об этом пишет Reuters.

Соединенные Штаты приступили к выводу части персонала из своих военных баз на Ближнем Востоке. Как сообщил официальный представитель США в среду, 14 января, этот шаг был сделан после того, как высокопоставленный чиновник Ирана заявил, что Тегеран предупредил соседние страны о готовности атаковать американские объекты в случае удара Вашингтона.

«Решение принято»: обратный отсчет для Тегерана

На фоне попыток иранского руководства подавить самые масштабные внутренние беспорядки в истории страны, Тегеран пытается сдержать президента США Дональда Трампа, неоднократно угрожавшего вмешаться на стороне антиправительственных протестующих.

По словам официального лица США, пожелавшего остаться анонимным, персонал выводят из ключевых баз в регионе как «меру пресечения» из-за чрезвычайно высокой напряженности. Однако данные от союзников указывают на гораздо более серьезные планы:

Двое представителей ЕС заявили, что военное вмешательство США выглядит почти неизбежным. Один из них подчеркнул, что удар может быть нанесен в течение следующих 24 часов.

Израильское чиновник подтвердил: похоже, что Трамп уже принял окончательное решение о вмешательстве, хотя точные масштабы и время операции еще уточняются.

Базы в полной готовности

Катар подтвердил, что сокращение численности персонала на авиабазе Аль-Удейд — крупнейшем американском объекте в регионе — осуществляется «в ответ на текущую региональную напряженность». Дипломаты сообщают, что часть персонала приказана покинуть базу.

В то же время Тегеран перешел к прямому шантажу соседей. Высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Иран обратился к союзникам США в регионе — от Саудовской Аравии и ОАЭ до Турции — с ультиматумом: «Тегеран заявил региональным странам, что базы США на их территории будут атакованы, если Вашингтон нанесет удар по Ирану».

Любые прямые контакты между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником США Стивом Виткоффом прекращены.

Мир замер в ожидании

Причиной возможного вторжения явилась беспрецедентная жестокость иранского режима. Трамп пообещал «очень решительные действия», если Иран продолжит казни протестующих, и призвал иранцев захватывать государственные учреждения, заявив: «Помощь уже в пути».

Ситуация внутри Ирана остается критической: по данным правозащитной группы HRANA, верифицировано смерть 2 403 протестующих. Иранские власти признают более 2 000 жертв.

Задержаны более 18 000 человек.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал это «жесточайшими репрессиями в современной истории Ирана».

Несмотря на колоссальные потери и повреждения инфраструктуры, западные чиновники отмечают, что аппарат безопасности Ирана все еще сохраняет контроль, а режим пытается продемонстрировать наличие поддержки через трансляции массовых процессов похорон погибших силовиков.

Однако угроза внешнего удара США остается самой высокой за последние десятилетия. Мир замер в ожидании следующих 24 часов, которые могут изменить карту Ближнего Востока.

