Вучич рвался на парад в Москву, а его самолет оказался в Баку: что случилось

Президент Сербии Александр Вучич / © Associated Press

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Самолет президента Сербии Александра Вучича, следовавшего в Москву на парад по случаю 9 мая, вынужден был приземлиться в Баку в целях безопасности.

Об этом пишет сербское издание Blic.

Сообщалось, что после приземления в Баку самолет с Вучичем не мог получить разрешение на продолжение полета «из-за угрозы безопасности, включая влияние систем ПВО». Аэропорты Москвы также временно не работали, поэтому полет был признан небезопасным.

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В свою очередь российские средства массовой пропаганды утверждают, что посадка самолета Вучича в Баку была якобы запланирована для дозаправки.

Сначала самолет сербского лидера не пустили в воздушное пространство стран Балтии. Поэтому авиасудно было вынуждено сделать огромный крюк через Азербайджан, чтобы попасть в Москву.

Заметим, что протяженность маршрута из Сербии в Россию через Литву и Латвию — примерно 2200-2500 км. Из-за Азербайджана — вдвое больше.

Позже Blic сообщило, что самолет Вучича продолжил полет в Москву. А в сербском посольстве сообщили, что визит президента в российскую столицу на 9 мая остается в силе.

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Напомним, накануне Литва официально запретила пролет своей территорией самолета с Вучичем, который собрался в Москву на парад. Причиной запрета назвали «технические и дипломатические обстоятельства».

Также сообщалось, что самолету с премьер-министром Словакии Робертом Фицо было отказано в полете воздушным пространством Польши и Литвы.

Интересно, что перед этим стало известно, что Вучич и Фицо вдруг заболели. Их визит на парад в Москву был под вопросом.

К слову, в ночь на 7 мая Московскую область и другие регионы России массированно атаковали неизвестные беспилотники. Под удары попали важные оборонно-промышленные объекты страны-агрессора.

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