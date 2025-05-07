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Вучич рвался на парад в Москву, а его самолет оказался в Баку: что случилось
Самолет Александра Вучича, который направлялся в Москву на празднование 9 мая, вынужден был изменить маршрут из-за угроз безопасности.
Самолет президента Сербии Александра Вучича, следовавшего в Москву на парад по случаю 9 мая, вынужден был приземлиться в Баку в целях безопасности.
Об этом пишет сербское издание Blic.
Сообщалось, что после приземления в Баку самолет с Вучичем не мог получить разрешение на продолжение полета «из-за угрозы безопасности, включая влияние систем ПВО». Аэропорты Москвы также временно не работали, поэтому полет был признан небезопасным.
В свою очередь российские средства массовой пропаганды утверждают, что посадка самолета Вучича в Баку была якобы запланирована для дозаправки.
Сначала самолет сербского лидера не пустили в воздушное пространство стран Балтии. Поэтому авиасудно было вынуждено сделать огромный крюк через Азербайджан, чтобы попасть в Москву.
Заметим, что протяженность маршрута из Сербии в Россию через Литву и Латвию — примерно 2200-2500 км. Из-за Азербайджана — вдвое больше.
Позже Blic сообщило, что самолет Вучича продолжил полет в Москву. А в сербском посольстве сообщили, что визит президента в российскую столицу на 9 мая остается в силе.
Напомним, накануне Литва официально запретила пролет своей территорией самолета с Вучичем, который собрался в Москву на парад. Причиной запрета назвали «технические и дипломатические обстоятельства».
Также сообщалось, что самолету с премьер-министром Словакии Робертом Фицо было отказано в полете воздушным пространством Польши и Литвы.
Интересно, что перед этим стало известно, что Вучич и Фицо вдруг заболели. Их визит на парад в Москву был под вопросом.
К слову, в ночь на 7 мая Московскую область и другие регионы России массированно атаковали неизвестные беспилотники. Под удары попали важные оборонно-промышленные объекты страны-агрессора.