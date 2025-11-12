Вучич сделал неожиданное заявление о войне России с Европой

Александр Вучич / © Associated Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа, включая его страну, готовится к возможной войне с Россией, ведь такая перспектива «становится все более очевидной».

Об этом он сказал в прямом эфире сербского телеканала Pink.

Комментируя заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона, который отметил, что французская армия должна быть готова к потрясению через три-четыре года, Вучич подчеркнул, что ситуация в мире обостряется.

«Анализируя факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более реальной. Это не пустые слова. К этому готовятся все», — заявил сербский лидер.

Учитель также признал, что Сербия оказалась «между молотом и наковальней», но в то же время подчеркнул необходимость усиления обороноспособности страны.

«Мы должны разумно вооружаться и продолжать вкладывать значительные средства, чтобы защитить наше государство», — отметил президент Сербии.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что Евросоюз может заключить с Сербией долгосрочный контракт на закупку боеприпасов, которые затем могут передать Украине для защиты от российской агрессии.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.