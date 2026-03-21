Вучич сделал тревожное заявление о Третьей мировой войне

Президент Сербии Вучич / © Associated Press

Третья мировая война, вероятно, уже началась. Мир оказался в состоянии глобального конфликта, хотя официально это не признано.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Berliner Zeitung.

Вучич предупредил о рисках эскалации и возможном применении ядерного оружия. Он отметил борьбу стран за ресурсы, энергетическую безопасность, стратегические материалы и военное преимущество.

«Третья мировая война, вероятно, уже началась. Мы этого официально не называем войной, но реальность такова, что мир уже находится в состоянии глобального противостояния. Каждый день мы видим, как страны борются за ресурсы, энергетическую безопасность, стратегические материалы и военное преимущество. Конфликты, которые происходят в разных регионах, от Украины до Ближнего Востока, только усиливают эту напряженность, и остановить ее будет очень сложно», — заявил Вучич.

Сербский лидер также подчеркнул, что нынешние противостояния могут перерасти в катастрофический конфликт без эффективной дипломатии. Ситуация остается крайне опасной из-за риска ядерной эскалации.

Мир на пороге Третьей мировой войны. Такие мнения возникают у большинства граждан и не только в Европе, после начала военного конфликта на Ближнем Востоке и втягивании в войну все большего числа стран. Военная операция, начатая США и Израилем в Иране, не прекращается уже две недели, и пока неизвестно, чем может закончиться это противостояние.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, Третья мировая война еще не началась, но есть опасная тенденция к ее развитию.

«Если рассматривать войну в Иране, то у сторон этого военного противостояния становится все больше союзников. И подключаются все новые и новые. Если события так будут разворачиваться и дальше, то начало Мировой войны вполне возможно», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

Между тем, западные фантасты один за другим рисуют сценарии Третьей мировой войны. Аналитик Анатолий Амелин изучил этот рынок и обнаружил, что в 16 сюжетах апокалиптического будущего Украина не играет ключевую роль.

А журналист-расследователь Энни Якобсен объяснила, почему людям, стремящимся избежать ужасных последствий Третьей мировой войны, следует рассмотреть возможность побега в Австралию или Новую Зеландию.