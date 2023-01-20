Вучич заявил, что пессимистически настроен относительно вступления Сербии в Евросоюз

Президент Сербии заявил, что у его страны уже нет того "страсти", который был раньше

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пессимистически относится к перспективе ступа его страны в Евросоюз.

Об этом сообщает издание Politico.

Он заявил, что у его страны уже нет того "страсти", который был раньше.

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"Мы уже не имеем того же пыла, как раньше — так же, как и Европейский Союз не так увлечен нами, как мы думали", — сказал Вучич.

Вместе с тем сербский президент поддержал идею Европейского политического сообщества — межправительственного форума, предложенного президентом Франции Эмануэлем Макроном после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Отметим, что Сербия подала заявку на вступление в Европейский союз еще в 2009 году, но переговоры по вступлению продолжаются до сих пор.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не поддерживает Россию в войне против Украины, а также признал, что Крым и Донбасс – украинские территории.

Кроме того, мы ранее информировали, что сербские боевики сражаются в Украине на стороне российских оккупантов. ТСН.ua писал, почему многие сербы имеют пророссийские настроения и симпатизируют путинскому режиму.

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