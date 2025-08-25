Вуди Аллен выступил на Московской неделе кино: реакция МИД Украины

Американский режиссер Вуди Аллен

Американский режиссер Вуди Аллен принял участие в Московской международной неделе кино. Украина решительно осудила поступок американца.

Об этом сообщили в МИД Украины.

Участие Вуди Аллена в российском мероприятии в ведомстве назвали позором. Более того, это оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, которых убили или ранили российские военные преступники:

«МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Это — позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, убитых или раненных российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины», — отметили в МИД.

Там подчеркивают: этот фестиваль в РФ объединяет поклонников и рупоров Путина. Поэтому своим участием Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия творит в Украине каждый день уже 11 лет.

"Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды", - отмечается в реакции украинского МИД.

Напомним, американский киноактер и режиссер Вуди Аллен, которого вычеркнул Голливуд, опозорился новой затеей. Да, он появится на Московском кинофестивале, более того — будет одним из хедлайнеров.

Ранее одиозный режиссер сиял на красных дорожках «Оскара», а затем теперь будет участвовать в кинофестивале в стране-агрессоре РФ.

Отметим, что Ален находится в эпицентре скандалов из-за обвинений в притязаниях, брака с названной дочерью. Такая репутация стала роковой для карьеры режиссера в США. Впрочем, РФ охотно приглашает одиозного художника к себе в гости.