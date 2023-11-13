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Вулкан Этна в Италии проснулся: самая высокая вершина Европы бьет лавой (фото, видео)

Вулкан Этна в Италии проснулся: самая высокая вершина Европы бьет лавой (фото, видео)

На острове Сицилия активизировался вулкан Этна / Фото: Associated Press

Местные власти еще не объявили о проведении обязательной эвакуации.

На итальянской Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Фонтан лавы бьет примерно на 4500 метров над уровнем моря. Последнее большое извержение Этны было в 1922 году.

Об этом сообщает La Sicilia.

По наблюдениям специалистов Национального института геофизики и вулканологии, на вулкане происходит пароксизмальная активность из юго-восточного кратера с выбросом пепла, падающего на предгорные поселки северной стороны. Местные власти еще не объявили о проведении обязательной эвакуации в окрестностях Этны.

Вулкан Этна / © Associated Press
Вулкан Этна / Фото: Associated Press

С юго-восточного кратера Этна бьет фонтан скамьи. Высота эруптивного столба оценивается Национальным институтом геофизики и вулканологии примерно в 4500 метров над уровнем моря.

Согласно прогнозной модели рассеяния вулканического пепла моделирование указывает на восток-юго-восток.

Сообщается, что текущая фаза извержения Этны, ограниченная вершиной вулкана, не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катания.

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