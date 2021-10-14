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Вулкан на испанском острове испепелил уже 1200 домов, пришлось эвакуировать почти семь тысяч человек

Вулкан на испанском острове испепелил уже 1200 домов, пришлось эвакуировать почти семь тысяч человек

Associated Press

Активное извержение вулкана продолжается уже три недели.

Испанская Ла-Пальма превращается в сплошное пепелище. Вулкан все еще не угасает. Лава уже добралась до местного футбольного поля.

Об этом 14 октября говорится в ТСН.19:30.

Спасатели попросили еще почти семь сотен жителей покинуть свои дома и переехать в более безопасные места. В общем уже эвакуированы почти семь тысяч островитян.

За три недели извержения вулканическая лава испепелила почти 1200 домов.

Местный аэропорт до сих пор работает в обычном режиме. Впрочем, пассажиров предупреждают, что рейсы в любой момент могут быть отменены. Многие самолеты поднимаются в небо со значительными опозданиями.

Новости мира: в Ла-Пальме из-за вулкана эвакуированы почти семь тысяч островитян

Новости мира: в Ла-Пальме из-за вулкана эвакуированы почти семь тысяч островитян
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