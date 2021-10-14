Вулкан на испанском острове испепелил уже 1200 домов, пришлось эвакуировать почти семь тысяч человек

Активное извержение вулкана продолжается уже три недели.
Испанская Ла-Пальма превращается в сплошное пепелище. Вулкан все еще не угасает. Лава уже добралась до местного футбольного поля.
Об этом 14 октября говорится в ТСН.19:30.
Спасатели попросили еще почти семь сотен жителей покинуть свои дома и переехать в более безопасные места. В общем уже эвакуированы почти семь тысяч островитян.
За три недели извержения вулканическая лава испепелила почти 1200 домов.
Местный аэропорт до сих пор работает в обычном режиме. Впрочем, пассажиров предупреждают, что рейсы в любой момент могут быть отменены. Многие самолеты поднимаются в небо со значительными опозданиями.