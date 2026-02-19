Вулкан образовал 2-километровый столб пепла: шокирующее видео

Извержение вулкана Канлаон в 2024 году / © Associated Press

На филиппинском острове Негрос в четверг, 19 февраля, произошло масштабное извержение вулкана Канлаон, который образовал 2000-метровый столб пепла.

Об этом сообщает местное издание Philstar со ссылкой на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Государственные сейсмологи сообщили, что взрывное извержение на вершине кратера Канлаон продолжалось две минуты. После этого образовался темно-серый столб пепла, который поднялся на 2000 метров над кратером и начал дрейфовать на юго-восток.

На опубликованных кадрах видно густой черный дым, поднимающийся в небо над вулканом после извержения.

Действующий вулкан расположен всего в 8 километрах от города Канлаон.

Сейчас действует запрет на въезд в 4-километровый радиус постоянной опасной зоны, соседние общины получили предупреждение о таких опасностях, как внезапные извержения, вызванные паром или фреатическими вулканами, и магматическая активность.

Накануне, 18 февраля, на вулкане Канлаон было зафиксировано 10 землетрясений, а выбросы диоксида серы составляли 346 тонн в день. В течение последней недели выбросы были от умеренных до слабых.

Это первое зарегистрированное извержение в этом году с 25 октября 2025 года. Однако вулкан Канлаон постоянно выбрасывает пепел и испытывает вулканические землетрясения.

