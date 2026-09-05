Вулкан спал 500 лет, а затем проснулся: ученые раскрыли жуткую тайну

Вулкан на Камчатке / © Associated Press

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На Дальнем востоке России, на Камчатке, впервые за более чем 500 лет извергся вулкан, который «спал» 500 лет. Это, по мнению экспертов, может быть связано с мощным землетрясением, которое произошло в июле прошлого года.

Об этом сообщают авторы статьи Sciencealert.

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Речь идет о вулкане Крашенинникове, последнее извержение которого было зафиксировано еще в XV веке. Отмечается, что Камчатка — одно из самых вулканических мест на Земле, где около 160 вулканов. Из них 29 классифицируют как действующие.

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Землетрясение 30 июля 2025-го было одним из самых сильных, когда-либо зарегистрированных. Его магнитуда составила 8,8 балла. Мощные сейсмические волны буквально оживили древние магматические камеры под полуостровом. Вулкан выбросил мощный столб пепла высотой около 6 километров.

Как мегаземлетрясение «разбудило» вулкан

Группа ученых под руководством вулканолога Джеймса Хики из британского Университета Эксетера изучила извержение и выяснила, как камчатское мегаземлетрясение вырвало Крашенинникова из сна.

«Длительные тектонические колебания, вероятно, способствовали постепенному высвобождению летучих веществ, увеличению размера пузырьков и, наконец, дестабилизации магматического резервуара. Это произошло в системе, которая уже была механически склонна к разрушению», — отмечают исследователи.

По их словам, спокойные на первый взгляд вулканы могут скрывать критические состояния, которые делают их особенно уязвимыми к сейсмическим возмущениям. Наибольший риск возникает в условиях экстенсионных вулканических дуг, где магма богата летучими веществами и испытывает влияние повторных мощных землетрясений.

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Регион расположен над зоной субдукции, где Тихоокеанская плита погружается под Охотскую микроплиту. Этот процесс влечет за собой мощную вулканическую активность и провоцирует сильные землетрясения.

Приблизительно через два дня после мегаземлетрясения район вокруг Крашенинникова снова вздрогнул. Только через пять часов здесь зафиксировали 12 толчков магнитудой около 4 баллов. Спутниковые данные помогли ученым понять, что происходило под землей: магма пробивала себе путь через земную кору, образуя почти вертикальный разлом.

Ученые считают, что для разрушения магматического резервуара необходимо избыточное давление в пределах 1–10 мегапаскалов. Во время землетрясения возникло напряжение около 1,0±0,6 мегапаскаля. Теоретически этого могло хватить, чтобы спровоцировать активность спящего вулкана. Однако исследователи полагают, что на этот раз все было не так-то просто.

На это указывает не менее один важный факт: Крашенинников не проснулся сразу после землетрясения, а только через два дня магма начала двигаться вверх, формируя дайку.

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Моделирование показало, что магма в резервуаре, вероятно, содержала много растворенных газов. Именно здесь, подчеркнули ученые, могут иметь значение 475 лет покоя вулкана.

За это время в магме могли постепенно скапливаться газовые пузырьки. Мощная и продолжительная дрожь земли, вероятно, способствовала попаданию дополнительного газа к ним, из-за чего пузырьки увеличивались, а новые продолжали образовываться. Чем больше газа — тем выше давление внутри магматического резервуара. В конце концов, система могла стать нестабильной: магма прорвалась в дайку, а дальше началось извержение Крашенинникова.

После 475 лет тишины вулкан наконец-то проснулся — и толчком к этому могло стать мощное землетрясение. Исследователи называют это «скрытым критическим состоянием». Вероятно, вулкан уже был готов к извержению, но никаких очевидных сигналов об этом не подавал.

Как сообщалось, глубоко под Англией была обнаружена апокалиптическая находка — огромная вулканическая кальдера в возрасте 454 миллиона лет. Для разгадки тайны этой разрушенной временем структуры и ее взрывного прошлого ученым понадобилось целых 30 лет кропотливых исследований.

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