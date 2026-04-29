"Вулкан" в Туапсе выходит из-под контроля Кремля: задело даже Путина, россияне на грани "бунта" (фото, видео)

В ночь на 28 апреля российский город Туапсе в Краснодарском крае оказался в эпицентре мощных взрывов. Неизвестные беспилотники в очередной раз атаковали местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), вызвав масштабный пожар. Ситуация настолько критична, что Кремль был вынужден изменить свою тактику умолчания и признать значительный ущерб.

Из-за повреждений резервуаров нефть вытекла за пределы завода, затопив городские дороги и проникнув в систему канализации. На обнародованных в сети кадрах видно, как густая черная смесь заливает жилые районы.

Специалисты предостерегают: поскольку нефть попала в канализационные коммуникации, существует критическая опасность того, что пожар может вспыхнуть в любой части города под ногами людей.

Телеграмм-каналы описывали происходящее как настоящую природную беду, отмечая, что по состоянию на ночь на 29 апреля «Туапсинский Вулкан 3.0 продолжает извергаться».

Из-за разлива топлива в муниципальном округе был немедленно введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Борьба с огнем в самом НПЗ требовала экстремальных мер. Пожар был настолько интенсивным, что спасателям пришлось полностью выключить насосные станции. Это спровоцировало масштабный блекаут водоснабжения: более 30 улиц города остались без воды.

При этом уже даже сами россияне отказались от привычной модели поведения «умалчивания» и не сдерживают критику в адрес руководства, обвиняя его в ужасной ситуации в городе.

Местная жительница опубликовала видео, в котором начала жаловаться, что граждане поддерживали «СВО», а теперь нет безопасного уголка.

«Мы вам верили, за вас голосовали, мы поддерживали СВО! А нас за что?», — говорит местная.

Она утверждает, что к какому-то моменту россияне «были защищены». Но теперь она «не знает кому верить».

Дата публикации 11:45, 29.04.26 Нефтяной ад в Туапсе: нефть на улицах и гигантский пожар после атаки дронов

Какие последствия атаки по Туапсе

Последствия серии атак на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод оказались критическими для российской топливной промышленности. По данным издания Astra, после последнего удара предприятие было вынуждено полностью приостановить работу своего единственного нефтеперерабатывающего комплекса.

Важность этого объекта сложно переоценить, ведь его годовая мощность составляет 12 миллионов тонн нефти. Фактически из-за разрушения технологических узлов завод превратился в гигантский костер, потеряв способность выполнять свою основную функцию — переработку сырья.

Спутниковые снимки, обнародованные Радио Свобода, подтверждают масштаб катастрофы. На кадрах из космоса отчетливо виден густой дым, поднимающийся непосредственно над установками переработки. Это свидетельствует о том, что огонь повредил не только резервуары с готовым горючим, но и сложное оборудование, без которого функционирование завода невозможно.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), в течение апреля 2026 года украинские силы трижды наносили удары по этому объекту — 16, 20 и 28 числа. Аналитики OSINT подвели промежуточный итог этой кампании:

Уничтожены 24 резервуара для хранения нефти.

Повреждены еще 4 большие емкости в результате последнего налета.

Повреждена установка переработки, что привело к полной остановке экспорта.

Эксперты отмечают, что дым от масштабного пожара 28 апреля растянулся на колоссальное расстояние почти на 380 километров. Облако токсической гари достигло даже Буденновской в Ставропольском крае РФ, что подчеркивает интенсивность горения нефтепродуктов.

Как отреагировали в Кремле на удары по Туапсе

Масштабы пожара и остановка Туапсинского НПЗ вынудили высшее руководство РФ выйти с публичными заявлениями. Хотя россияне не отказались от привычной для кремлевской машины риторики, проблему признать все же пришлось. Спикер президента России Дмитрий Песков назвал атаки на нефтехранилища в Туапсе прямой угрозой мировой энергетической безопасности. По словам рупора Кремля, Украина целенаправленно наносит удары по объектам, где хранится нефть, предназначенная для экспорта и выполнения международных контрактных обязательств. При этом ни разу «рупор Кремля» не указал, что именно Россия является причиной всех последствий.

«Киев и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, которые и без того испытывают значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках», — заявил Песков.

Несмотря на попытки Пескова засекретить детали по поводу конкретных пораженных объектов, сам факт его комментария свидетельствует о критичности ситуации для российского бюджета.

Личное вмешательство Путина

Из-за чрезвычайной ситуации регионального уровня Владимир Путин провел экстренную встречу с министром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Александром Куренковым. Диктатор поручил главе МЧС немедленно отправиться в Туапс, чтобы лично проконтролировать ликвидацию пожаров на нефтехранилищах и минимизировать последствия разлива нефти.

Прибыв на место, Куренков заявил, что ситуация якобы «контролируема», однако подтвердил привлечение огромных ресурсов. К ликвидации привлечены сотни спасателей, десятки единиц техники и дополнительные 300 специалистов, в том числе 40 водолазов.

Основной задачей «спецпосланника» Путина стало предотвращение попадания нефтепродуктов в акваторию Черного моря, для чего на реке Туапсе установили девять линий боновых заграждений.

Удары по Туапсе заставили Кремль сменить тактику - аналитики ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете подчеркивает нетипичность такой реакции со стороны российских властей. Обычно Кремль пытается игнорировать или умалчивать успешные украинские удары по нефтяной инфраструктуре в глубоком тылу РФ. Однако на этот раз влияние атаки было настолько мощным, что умалчивать оно стало невозможно.

«Влияние украинских ударов, очевидно, было столь значительным, что 28 апреля он вызвал личный ответ Путина и Пескова», — констатируют в ISW.

Аналитики подчеркивают, что Москва пытается использовать обеспокоенность мирового сообщества по поводу энергетического кризиса, чтобы прикрыть собственные военные потери и финансовые убытки от остановки одного из крупнейших НПЗ страны-агрессоры.

