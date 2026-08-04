"Вулканы" поднялись под Петербургом: небо почернело после атаки на один из самых крупных Wildberries (видео)

Атака на Wildberries возле Ленинграда.

Реклама

Во вторник, 4 августа, беспилотники атаковали Ленинградскую область. Менее чем в 50 км от Санкт-Петербурга «прилетело» в склады логистической компании Wildberries.

Что известно об атаке и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Власти Ленинградской области заявили об атаке беспилотников на регион. Якобы удалось уничтожить 17 дронов, однако без последствий не обошлось. Произошли попадания в складскую зону в поселке Красный Бор. В частности, там расположено несколько логистических комплексов маркетплейса Wildberries. По данным мониторов, их площади составляют около 154 тыс. кв. м.

Реклама

В компании подтвердили атаку на логистический комплекс, где после попаданий возник пожар. Там отчитываются, что работников склада заблаговременно эвакуировали. В то же время жалуются, что прием поставок временно ограничили — перенаправили на другие логистические площадки.

После атаки на складах загорелись масштабные пожары. Если ночью и утром россияне истерически жаловались на дроны и взрывы, а также переживали из-за новых ударов по Wildberries, то уже днем они визжат из-за огромных столбов дыма, поднявшихся над районами атак. Возгорание очевидцы сравнивают с «вулканами».

Хотя власти отчитываются, что открытое возгорание уже ликвидировали, а угрозы распространения огня нет, небо сильно затянуло дымом. На кадрах с мест событий видны мощные дымовые тучи, поднявшиеся над Красным Бором и далеко за ним.

Атака на Wildberries — фото и видео

Дата публикации 12:14, 04.08.26 Количество просмотров 6 Мощные взрывы и столбы дыма - кадры последствий атаки на склады Wildberries

В России загорелись склады Wildberries.

В России загорелись склады Wildberries.

В России загорелись склады Wildberries.

В России загорелись склады Wildberries.

Напомним, этой ночью и утром взрывы раздавались под Москвой и Петербургом . Произошли новые атаки на складские помещения российского маркетплейса Wildberries в Чехово и Красном Бору.

Реклама

Новости партнеров