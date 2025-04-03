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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
555
Время на прочтение
1 мин

Введение пошлин на импортные товары: Туск отреагировал на решение Трампа

Туск убежден, что тарифы должны быть взаимными.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Польский премьер Дональд Туск прокомментировал введение пошлин на импортные товары президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, нужны адекватные решения.

Об этом Туск написал в сети X.

"Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Нужны адекватные решения", – написал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о внедрении пошлин в размере не менее 10% почти на все импортируемые в США товары. Новые тарифы вступят в силу 9 апреля.

Дата публикации
Количество просмотров
555
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