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Введение пошлин на импортные товары: Туск отреагировал на решение Трампа
Туск убежден, что тарифы должны быть взаимными.
Польский премьер Дональд Туск прокомментировал введение пошлин на импортные товары президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, нужны адекватные решения.
Об этом Туск написал в сети X.
"Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Нужны адекватные решения", – написал он.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о внедрении пошлин в размере не менее 10% почти на все импортируемые в США товары. Новые тарифы вступят в силу 9 апреля.