Введение войск НАТО в Украину: как поляки относятся к инициативе Макрона — опрос

Почти 40% поляков хотели бы, чтобы НАТО заняло более жесткую позицию по отношению к России за ее агрессию в Украине.

Подавляющее большинство польских граждан не поддерживают вмешательство армии Польши или какой-либо другой страны НАТО в войну, ведущую Российскую Федерацию в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Statistics Poland (CBOS), обнародованные Еuractiv.

По данным опроса, 74,8% поляков выступают против вмешательства в конфликт польских войск или войск Альянса и только 10,2% выступают за такую поддержку.

В то же время, почти 40% поляков хотели бы, чтобы НАТО заняло более жесткую позицию в отношении России за ее агрессию в Украине.

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Тем не менее, хотя 39% поляков считают действия НАТО во время войны России в Украине слишком осторожными, почти столько же (37%) считают, что Альянс адекватно реагирует на ситуацию.

Только 14% респондентов считают, что НАТО чрезмерно реагирует на конфликт, в то время как 10% не имеют однозначного мнения.

Польша является членом НАТО с 1999 года, и Альянс пользуется очень высокой популярностью среди поляков, более 90% которых поддерживают членство своей страны в НАТО.

Напомним, в конце февраля Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. С тех пор некоторые страны НАТО поддержали такую идею.

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