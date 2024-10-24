"Ввели санкции и убивали людей": Лукашенко объяснил, почему он не поддержал Украину в войне с РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина вела себя враждебно по отношению к Минску, а потому его власть поддерживает Россию в войне.

Об этом он рассказал в интервью BBC, сообщает белорусское агентство Belta.

По его словам, "Украина ввела санкции против Беларуси "ранее англосаксов, а также якобы запретила полеты белорусских гражданских самолетов через территорию Украины".

Лукашенко также обвинил Украину в том, что она якобы захватила подвижные составы с минеральными удобрениями, а также арестовала 75 большегрузов вместе с людьми.

"Мне пришлось осуществлять спецоперацию, чтобы освободить ребят, которых они арестовали. А пять человек они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в объятиях с Зеленским в это время должен быть? Россия — наш союзник. Я поддерживал и буду поддерживать Россию столько, сколько ей нужно, как вы заявляете, что будете поддерживать Украину", — заявил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена воевать, но должна готовиться к возможному конфликту из-за тех событий, которые сейчас происходят.

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