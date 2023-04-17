ВВС Германии и Британии перехватили российские истребители и самолет-разведчик вблизи воздушного пространства НАТО

Королевские ВВС и немецкие "Тайфуны" сопровождали самолет через территорию, прежде чем передать его ВВС Швеции.

Реактивные самолеты RAF Typhoon перехватили пару российских истребителей и самолет-разведчик, летевших вблизи воздушного пространства НАТО над Балтийским морем во время совместной миссии ВВС Германии и Британии.

Об этом говорится в Sky News.

По заявлению ВВС, один реактивный самолет был идентифицирован как российский разведывательный самолет, летевший из материковой России в Калининградский анклав близ Польши.

Его встретили два истребителя, базировавшихся в Калининграде, и пролетели с ним на юг через северо-западную зону эстонской зоны полета.

Королевские ВВС и немецкие "Тайфуны" сопровождали самолет через территорию, прежде чем передать его ВВС Швеции.

"Мы часто видим российские военные самолеты, летающие над Балтийским морем, поэтому для нас это было обычным перехватом. Тем не менее, важность перехвата этих самолетов и наша преданность коллективной обороне воздушного пространства НАТО остается непоколебимой и решительной", — заявил пилот ВВС Швеции.

В то же время, важность перехвата этих самолетов отметил и пилот Королевских ВВС.

"Наша приверженность коллективной обороне воздушного пространства НАТО остается непреклонной и решительной", — сказал пилот.

Также источник добавляет, что военно-воздушные силы Великобритании и Германии действуют бок о бок в рамках операции Azotize для защиты восточного фланга границы НАТО.

Напомним, что утечка секретных документов Пентагона, которые касались, в частности, контрнаступления ВСУ, стала одним из самых резонансных событий последних дней. Как "слив" секретов НАТО скажется на планах ВСУ , рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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