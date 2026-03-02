ВВС Израиля начали новую волну ударов по Тегерану — ЦАХАЛ (видео)

Атака Израиля по Тегерану / © из соцсетей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Военно-воздушные силы страны приступили к новой волне авиаударов по столице Ирана — Тегерану. В центре иранской столицы слышны взрывы и виден дым после ударов.

В соцсетях появились кадры взрывов и столбы густого дыма над несколькими районами Тегерана после начала ударов. Сообщается о серии детонаций в разных частях города.

© из соцсетей

© из соцсетей

Напомним, что, по словам израильских военных, эти авиаудары проводятся для установления полного воздушного преимущества и расширения операционной зоны глубоко на территории Ирана.

Также сообщается о мощных взрывах в Бушере, Исфагане, Мешхеде, Ахвазе и других городах Ирана.

Куда наносит удары Иран

Напомним, что в ответ на военную операцию США и Израиля, начавшуюся 28 февраля, Иран наносит удары не только по американским или израильским объектам на Ближнем Востоке.

В воскресенье, 1 марта, иранские дроны и ракеты атаковали морские объекты возле столицы ОАЭ Абу-Даби.

Накануне 28 февраля во время атаки на территорию ОАЭ были перехвачены средствами ПВО иранские баллистические ракеты. Обломки упали в жилом районе Абу-Даби . Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

В тот же день взрывы прогремели в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд, крупнейшая база США на Ближнем Востоке.

Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что Иран готов к длительному противостоянию с США .