ВВС Румынии потеряли два воздушных судна у побережья Черного моря: погиб экипаж спасательного вертолета

Авиакатастрофа унесла жизни не менее 7 румынских военнослужащих.

Вечером в среду, 2 марта, самолет МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил Румынии пропал с радаров после взлета, выполняя миссию патрулирования над причерноморским районом Добруджа. Высланный на его поиски вертолет IAR 330-Puma потерпел крушение, погибли 5 членов экипажа и два спасателя Военно-морских сил Румынии.

Об этом сообщает румынское издание Digi 24

Министр обороны Румынии Василий Динку подтвердил, гибель экипажа вертолета. Точной информации о пилоте или самолете МиГ-21 LanceR пока нет.

Румынские СМИ публикуют видео с места, где потерпел авиакатастрофу спасательный вертолет.

Video от crash site of IAR 330 Puma helicopter Romanian Air Force, что внизу в Доброджея, Румыния (за пределами) при подготовке к посещению MiG-21 LanceR, который приходит по missing от снаряжения при routine patrol mission.すみません. — Aeronews (@AeronewsGlobal) 2 марта 2022

"Сегодня печальный день для румынской армии. Пять членов экипажа вертолета IAR 330-Puma, выполнявших поисково-спасательную миссию для самолета МиГ 21 LanceR, были найдены мертвыми в районе Гура Добругей, примерно в 11 км от аэродрома. Выражаю свои соболезнования семьям погибших", — написал министр обороны Румынии в своем Facebook.