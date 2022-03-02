ВВС Румынии потеряли два воздушных судна у побережья Черного моря: погиб экипаж спасательного вертолета

Авиакатастрофа унесла жизни не менее 7 румынских военнослужащих.
Вечером в среду, 2 марта, самолет МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил Румынии пропал с радаров после взлета, выполняя миссию патрулирования над причерноморским районом Добруджа. Высланный на его поиски вертолет IAR 330-Puma потерпел крушение, погибли 5 членов экипажа и два спасателя Военно-морских сил Румынии.
Об этом сообщает румынское издание Digi 24
Министр обороны Румынии Василий Динку подтвердил, гибель экипажа вертолета. Точной информации о пилоте или самолете МиГ-21 LanceR пока нет.
Румынские СМИ публикуют видео с места, где потерпел авиакатастрофу спасательный вертолет.
Video от crash site of IAR 330 Puma helicopter Romanian Air Force, что внизу в Доброджея, Румыния (за пределами) при подготовке к посещению MiG-21 LanceR, который приходит по missing от снаряжения при routine patrol mission.すみません.— Aeronews (@AeronewsGlobal) 2 марта 2022
"Сегодня печальный день для румынской армии. Пять членов экипажа вертолета IAR 330-Puma, выполнявших поисково-спасательную миссию для самолета МиГ 21 LanceR, были найдены мертвыми в районе Гура Добругей, примерно в 11 км от аэродрома. Выражаю свои соболезнования семьям погибших", — написал министр обороны Румынии в своем Facebook.
Самолет МиГ 21 LanceR исчез с радаров в 20:03 – через 13 минут после взлета с авиабазы Михаил Когелничану. По данным Минобороны, самолет выполнял патрулирование над Добруджей.
Сначала он потерял радиосвязь, а затем свидетель сообщил в спасательную службу, что услышал грохот и увидел пламя от взрыва на земле.
BREAKING: Video от crash site— Украина Russia Bot Check (@UA_BotTwitte) Март 2, 2022
Of the MiG-21 Ланцер Aircraft of the Romanian Air Force!
40 минут после удаления из аэропорта, а LanceR helicopter flew in search. Кратко это became известен, что helicopters же crashed. pic.twitter.com/mlRHecjFvS
Через 40 минут после того, как МиГ 21 Lancer исчез с радаров, Министерство национальной обороны сообщило о второй авиакатастрофе.
Вертолет IAR 303 – PUMA, отправленный на поисково-спасательную операцию, потерял радиосвязь с диспетчерской башней и также исчез с радаров. Пилот сообщил о неблагоприятных погодных условиях и получил приказ вернуться на базу.
На борту вертолета находились семь военных. Кроме пяти членов экипажа, на судно также поднялись два спасателя Военно-морских сил Румынии. Все они погибли. О пилоте самолета пока ничего не известно.
Напомним, ранее в американском штате Северная Каролина разбился небольшой самолет Pilatus PC-12/47 с восемью людьми на борту.
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