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ВВС Румынии потеряли два воздушных судна у побережья Черного моря: погиб экипаж спасательного вертолета

ВВС Румынии потеряли два воздушных судна у побережья Черного моря: погиб экипаж спасательного вертолета

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ВВС Румынии потеряли два воздушных судна у побережья Черного моря: погиб экипаж спасательного вертолета

скриншот с видео

Авиакатастрофа унесла жизни не менее 7 румынских военнослужащих.

Вечером в среду, 2 марта, самолет МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил Румынии пропал с радаров после взлета, выполняя миссию патрулирования над причерноморским районом Добруджа. Высланный на его поиски вертолет IAR 330-Puma потерпел крушение, погибли 5 членов экипажа и два спасателя Военно-морских сил Румынии.

Об этом сообщает румынское издание Digi 24

Министр обороны Румынии Василий Динку подтвердил, гибель экипажа вертолета. Точной информации о пилоте или самолете МиГ-21 LanceR пока нет.

Румынские СМИ публикуют видео с места, где потерпел авиакатастрофу спасательный вертолет.

"Сегодня печальный день для румынской армии. Пять членов экипажа вертолета IAR 330-Puma, выполнявших поисково-спасательную миссию для самолета МиГ 21 LanceR, были найдены мертвыми в районе Гура Добругей, примерно в 11 км от аэродрома. Выражаю свои соболезнования семьям погибших", — написал министр обороны Румынии в своем Facebook.

Самолет МиГ 21 LanceR исчез с радаров в 20:03 – через 13 минут после взлета с авиабазы Михаил Когелничану. По данным Минобороны, самолет выполнял патрулирование над Добруджей.

Сначала он потерял радиосвязь, а затем свидетель сообщил в спасательную службу, что услышал грохот и увидел пламя от взрыва на земле.

Через 40 минут после того, как МиГ 21 Lancer исчез с радаров, Министерство национальной обороны сообщило о второй авиакатастрофе.

Вертолет IAR 303 – PUMA, отправленный на поисково-спасательную операцию, потерял радиосвязь с диспетчерской башней и также исчез с радаров. Пилот сообщил о неблагоприятных погодных условиях и получил приказ вернуться на базу.

На борту вертолета находились семь военных. Кроме пяти членов экипажа, на судно также поднялись два спасателя Военно-морских сил Румынии. Все они погибли. О пилоте самолета пока ничего не известно.

Напомним, ранее в американском штате Северная Каролина разбился небольшой самолет Pilatus PC-12/47 с восемью людьми на борту.

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