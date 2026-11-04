- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
ВВС США ищут производителей более тысячи крылатых ракет для Украины
Американские военные выясняют, смогут ли производители начать поставки ракет ERAM в течение трех месяцев после заключения контракта.
Военно-воздушные силы США обратились к оборонным компаниям с запросом о серийном производстве крылатых ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) для Украины. Потенциальные подрядчики должны до 19 ноября сообщить, могут ли выполнить требования. Об этом пишет Defense News .
В запросе речь идет о партии из более чем тысячи ракет. По требованиям ВВС США первые ракеты должны поступить не позднее чем через три месяца после заключения контракта, а всю партию должны поставить в течение 15 месяцев. В настоящее время ВВС США собирают информацию о возможностях производителей.
ERAM запускают из самолета. По требованиям ВВС США, ракета должна преодолевать более 460 км и попадать с отклонением до 10 метров даже при радиоэлектронных помехах. Первый испытательный пуск с боевой частью состоялся в январе 2026 на авиабазе Эглин во Флориде.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план противодействия баллистическим ракетам РФ: какую роль в нем играет Трамп.