ВВС США сбили в небе загадочный объект размером с автомобиль: подробности

США сбили второй за неделю несанкционированный летающий объект в небе над Аляской.

Об этом пишет сайт ABC News.

В четверг, 9 февраля, командование воздушно-космической обороны заметили на радаре загадочный объект, летящий на высоте около 13 километров в северо-восточном направлении.

В него направили два истребителя F-22 ВВС США, как сообщили военные, потенциальную угрозу сбили ракетой класса "воздух-воздух" AIM-9X 10 февраля около 5:45 по киевскому времени.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби вскоре дал пресс-конференцию и заявил, будто сбитый объект был размером "с небольшой автомобиль", гораздо меньше, чем китайский воздушный шар, обнаруженный около шести дней назад. Однако чиновник затруднился назвать, что именно проникло на территорию Аляски.

"Мы называем его объектом, поскольку это лучшее описание, которое у нас сейчас есть. Мы не знаем, кому он принадлежит, будь то государственная, корпоративная или частная структура. Мы просто не знаем и не понимаем его цели", — сказал Джон. Кирби.

Как пояснил представитель Совета нацбезопасности, объект быстро сбили, поскольку он представлял угрозу безопасности гражданских самолетов. Дело в том, что небо над Аляской активно используется для полетов, поскольку наземное движение усложняется горами. Пилоты истребителей убедились, что внутри людей не было. Обломки упали в море Бофорта недалеко от берега, поэтому официальные власти рассчитывают быстро их собрать.

После инцидента Федеральное авиационное управление ограничило полеты над территорией площадью примерно в 26 квадратных километров у мыса Буллен на Аляске. В ее пределах находится заброшенная радиолокационная станция ВВС США в море Бофорта, примерно в 210 километрах от канадской границы, за Полярным кругом. В этом районе – поселение коренных народов и несколько шахтерских городков.

Событие произошло недалеко от границы, поэтому американцы сообщили властям Канады о случившемся. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что поддержал решение США сбить незарегистрированный объект.

Напомним, 4 февраля США сбили китайский воздушный шар у побережья штата Каролина. Он пролетел над стратегическими военными объектами и очутилась над Атлантическим океаном, где ее истребители уничтожили по приказу президента Джо Байдена. Любопытно, что самолеты два дня сопровождали аэростат в небе над США.

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