"Вы больше не сможете ходить на кофе": Макрон собирается усложнить жизнь невакцинированным французам

"Вы больше не сможете ходить на кофе": Макрон собирается усложнить жизнь невакцинированным французам

Глава Франции надеется поощрить людей получать прививки, "как можно сильнее ограничив их доступ к деятельности в общественной жизни".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается "доставить хлопот" французам, которые отказываются от вакцинации против COVID-19. Глава государства планирует усложнить жизнь гражданам, чтобы те были вынуждены идти за прививками.

Об этом сообщает BBC.

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"Я действительно хочу доставить им хлопоты, и мы продолжим делать это – до самого конца", – подчеркнул Макрон 4 января в интервью французской газете Le Parisien.

Во время интервью Макрон заявил, что, хоть он и не собирается "вакцинировать насильно", он надеется поощрить людей получать прививки, "как можно сильнее ограничив их доступ к деятельности в общественной жизни".

"Я не буду отправлять (непривитых граждан — ред.) в тюрьму. Поэтому мы должны сообщить им, что с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан, вы больше не сможете ходить на кофе, вы больше не сможете ходить в театр, больше не сможете ходить в кино", – сказал президент Франции.

Политические оппоненты Макрона заявили, что резкие высказывания, которые глава Франции использовал в своем интервью, не достойны президента.

Как сообщается, такие комментарии Макрона появились после того, как законопроект о наводнительных сертификатах был отложен из-за оппозиционных депутатов, объединившихся против правительства.

Дебаты в парламенте относительно законопроекта, фактически запрещающего невакцинированным людям участвовать в общественной жизни страны, были приостановлены после полуночи. Ожидалось, что закон будет одобрен голосованием уже на этой неделе. Но он разозлил противников вакцинации, и несколько французских депутатов заявили, что получали в свою сторону смертельные угрозы из-за принятия закона.

Напомним, во Франции во вторник, 4 января, зафиксировали 271 686 новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии.

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