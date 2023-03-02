"Вы что, с ума сошли": "хороший русский" Назаров отказался донатить на ВСУ

Звезда сериала "Кухня" считает, что как россиянин, не может давать деньги на то, что убивает других россиян.

Звезда сериала "Кухня", российский актер Дмитрий Назаров, занявший четкую антивоенную позицию по отношению к российской агрессии РФ против Украины, заявил, что не может донатить деньги на украинскую армию.

Об этом он заявил в разговоре с российским правозащитником и журналистом Марком Фейгиным.

"Есть вещи, на которые я лично не могу пойти. Мне пишут в Instagram: "собираем деньги для украинской армии на беспилотники, перешлите пожалуйста деньги". Вы сошли с ума?! Вы всерьез от меня, от россиянина, такое спрашиваете", — сказал Назаров.

Его жена, российская актриса Ольга Васильева, тоже участвовавшая в разговоре, попыталась возразить Назарову, заявив, что сбор средств на ВСУ – "это другое дело". Но он не согласился, заявив "какая разница".

Отметим, что Дмитрий Назаров с самого начала полномасштабного вторжения в своих стихах и песнях откровенно критикует российские власти.

Из-за поддержки Украины его с женой уволили из московского театра имени А. П. Чехова.

После отъезда из России в январе 2023 года Дмитрий Назаров и Ольга Васильева организовали свои сценические выступления в Израиле.