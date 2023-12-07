Вы этого точно не знали: в мире существует 165 видов снежинок и ни одна из них не повторяется

В мире существует 135 типов снежинок, которые мы обычно можем увидеть зимой. Однако любопытно, что одинаковых не существует. Ученые заявляют об очень низкой вероятности того, что даже на микроскопическом уровне снежинки испытывают одинаковые условия.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

Как отмечается, в мире существует 135 типов снежинок, однако из них нет двух одинаковых. Самая большая снежинка имела размер 3,5 сантиметра, тогда как большинство едва достигает 5 миллиметров.

"На самом деле снежинки абсолютно прозрачны, ведь образуются из чистого льда. Однако мы видим их белыми – это связано с отражением всего спектра света на малых гранях снежного кристалла", – объясняют в Гидрометцентре.

Там добавили, что основную форму кристалла льда определяют температура, при которой он образуется, и влажность воздуха.

"Длинные игольчатые кристаллы формируются при температуре -5℃, а очень плоские пластинчатые – при -15℃. После рождения каждая снежинка проживает собственную жизнь и принимает форму, которую другая никогда не повторит", – рассказывают синоптики.

Кроме того, все снежинки хотят иметь симметричную форму снежинок дендритов, однако их хрупкая структура легко ломается, образуя новую форму.

"Поэтому абсолютно каждая снежинка выглядит неповторимо, начиная от кружевного узора и заканчивая уникальностью каждой ледяной иглы", – резюмируют в Гидрометцентре.

Напомним, что уже несколько лет подряд сотрудники Чернобыльского заповедника наблюдают за странным, по мнению рядового обывателя, феноменом.

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