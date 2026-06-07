«Вы мошенница или глупая»: Трамп поссорился с журналисткой во время интервью

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопросы журналистки во время интервью и досрочно прекратил разговор. Он обвинил медиа в мошенничестве, заявил о якобы "сфальсифицированных выборах" и назвал собеседницу "глупым".

Это он сказал ведущей программы “Meet The Press” Кристен Велкер.

В ходе разговора президент США настаивал, что состоявшиеся 3 ноября 2020 года президентские выборы в США, на которых победил бывший президент Джо Байден, были сфальсифицированы. Он сказал, что телеканал, представительницей которого была журналистка, "знает об этом".

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"Вы знаете, что эти выборы сфальсифицированы. Ваша сеть знает, что они сфальсифицированы. Они мошенники, как и вы мошенники. Ваша печать мошенники", - заявил Трамп.

Журналистка, судя по контексту, отрицала его слова. В ответ Трамп заявил, что она "играет им на руку".

"Вы или мошенница, или глупая", - сказал он.

После напряженного обмена репликами интервью было завершено досрочно.

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Ранее мы писали, что после длительной паузы Джо Байден вышел на публику и не обошел вниманием Дональда Трампа. Экспрезидент США озвучил ряд претензий к своему преемнику и напомнил о собственных оговорках по демократии.

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