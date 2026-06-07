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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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469
Время на прочтение
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«Вы мошенница или глупая»: Трамп поссорился с журналисткой во время интервью

Дональд Трамп досрочно завершил интервью после резкого спора с журналисткой. Во время разговора он комментировал ситуацию вокруг выборов, обвинил прессу в мошенничестве и заявил о якобы фальсификации.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопросы журналистки во время интервью и досрочно прекратил разговор. Он обвинил медиа в мошенничестве, заявил о якобы "сфальсифицированных выборах" и назвал собеседницу "глупым".

Это он сказал ведущей программы “Meet The Press” Кристен Велкер.

В ходе разговора президент США настаивал, что состоявшиеся 3 ноября 2020 года президентские выборы в США, на которых победил бывший президент Джо Байден, были сфальсифицированы. Он сказал, что телеканал, представительницей которого была журналистка, "знает об этом".

"Вы знаете, что эти выборы сфальсифицированы. Ваша сеть знает, что они сфальсифицированы. Они мошенники, как и вы мошенники. Ваша печать мошенники", - заявил Трамп.

Журналистка, судя по контексту, отрицала его слова. В ответ Трамп заявил, что она "играет им на руку".

"Вы или мошенница, или глупая", - сказал он.

После напряженного обмена репликами интервью было завершено досрочно.

Ранее мы писали, что после длительной паузы Джо Байден вышел на публику и не обошел вниманием Дональда Трампа. Экспрезидент США озвучил ряд претензий к своему преемнику и напомнил о собственных оговорках по демократии.

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Дата публикации
Количество просмотров
469
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