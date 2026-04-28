"Вы можете в это поверить?": Трамп удивил короля Чарльза неожиданным признанием о своей матери
Во время официального визита британского короля в США президент Дональд Трамп вспомнил, как его мать относилась к Чарльзу в молодости, когда он был наследным принцем.
Во вторник, 28 апреля, президент США Дональд Трамп во время официального визита короля Великобритании Чарльза III в Белый дом публично признался в страстном увлечении своей матери британским монархом.
Американский лидер поделился этими семейными воспоминаниями поздравления и рассказал о глубоком уважении своей семьи к британской короне во время торжественной церемонии, которую транслирует Fox News.
Неожиданное признание Трампа
По словам Трампа, его мать искренне любила королевскую семью и каждый раз во время трансляций церемоний буквально прилипала к телевизору. Ее восхищала красота действа и она каждый раз призывала сына посмотреть на это.
«Я тоже очень четко помню, как она говорила: „Чарльз, посмотри, молодой Чарльз, он так мил“. Моя мать страстно восхищалась Чарльзом, вы можете в это поверить?» – поделился эмоциональным воспоминанием американский президент в присутствии британского монарха.
Напомним, король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камилой начали четырехдневный государственный визит в США . Это первый визит британского монарха за почти 20 лет.