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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Вы отвратительный, приведите себя в форму»: Трамп набросился на журналиста из-за вопроса о здоровье

В Канзасе Трамп должен был выступить там вместе с сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом, который, по результатам опросов, неожиданно столкнулся с напряженной борьбой за переизбрание.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп упразднил запланированное на выходные предвыборное мероприятие в городе Салайна, штат Канзас.

Об этом сообщает CNN.

После возвращения из Южной Каролины Трамп пообщался с журналистами на авиабазе Эндрюс и объяснил, почему решил не ехать в Канзас.

«Я не еду в Канзас, потому что у него все очень хорошо», — заявил президент, имея в виду позиции Маршалла. Вместо непосредственного участия в митинге Трамп планирует провести телефонную конференцию с избирателями.

Один из журналистов спросил, не была ли отмена поездки связана с состоянием здоровья президента или усталостью от частых перелетов. Этот вопрос вызвал резкую реакцию главы Белого дома.

«Причина в том, что я не считаю нужным ехать в Канзас. Завтра я лечу во Флориду», — ответил Трамп.

Он также заявил, что репортер наблюдает за ним уже две недели, а потому должен убедиться, что президент, по его словам, «чувствует себя идеально».

После этого Трамп назвал журналиста «отвратительным» и посоветовал ему «привести себя в форму», добавив, что тот якобы «ужасно выглядит».

Ранее сообщалось, что любимая газета Дональда Трампа вышла с призывом к властям США «давить на Россию, а не на Украину».

Мы ранее информировали, что Трамп непублично призывает американские компании покупать российский дизель, однако трейдеры опасаются юридических последствий.

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