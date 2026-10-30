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«Вы отвратительный, приведите себя в форму»: Трамп набросился на журналиста из-за вопроса о здоровье
В Канзасе Трамп должен был выступить там вместе с сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом, который, по результатам опросов, неожиданно столкнулся с напряженной борьбой за переизбрание.
Президент США Дональд Трамп упразднил запланированное на выходные предвыборное мероприятие в городе Салайна, штат Канзас.
Об этом сообщает CNN.
После возвращения из Южной Каролины Трамп пообщался с журналистами на авиабазе Эндрюс и объяснил, почему решил не ехать в Канзас.
«Я не еду в Канзас, потому что у него все очень хорошо», — заявил президент, имея в виду позиции Маршалла. Вместо непосредственного участия в митинге Трамп планирует провести телефонную конференцию с избирателями.
Один из журналистов спросил, не была ли отмена поездки связана с состоянием здоровья президента или усталостью от частых перелетов. Этот вопрос вызвал резкую реакцию главы Белого дома.
«Причина в том, что я не считаю нужным ехать в Канзас. Завтра я лечу во Флориду», — ответил Трамп.
Он также заявил, что репортер наблюдает за ним уже две недели, а потому должен убедиться, что президент, по его словам, «чувствует себя идеально».
После этого Трамп назвал журналиста «отвратительным» и посоветовал ему «привести себя в форму», добавив, что тот якобы «ужасно выглядит».
Ранее сообщалось, что любимая газета Дональда Трампа вышла с призывом к властям США «давить на Россию, а не на Украину».
Мы ранее информировали, что Трамп непублично призывает американские компании покупать российский дизель, однако трейдеры опасаются юридических последствий.