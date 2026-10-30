Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп упразднил запланированное на выходные предвыборное мероприятие в городе Салайна, штат Канзас.

Об этом сообщает CNN.

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После возвращения из Южной Каролины Трамп пообщался с журналистами на авиабазе Эндрюс и объяснил, почему решил не ехать в Канзас.

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«Я не еду в Канзас, потому что у него все очень хорошо», — заявил президент, имея в виду позиции Маршалла. Вместо непосредственного участия в митинге Трамп планирует провести телефонную конференцию с избирателями.

Один из журналистов спросил, не была ли отмена поездки связана с состоянием здоровья президента или усталостью от частых перелетов. Этот вопрос вызвал резкую реакцию главы Белого дома.

«Причина в том, что я не считаю нужным ехать в Канзас. Завтра я лечу во Флориду», — ответил Трамп.

Он также заявил, что репортер наблюдает за ним уже две недели, а потому должен убедиться, что президент, по его словам, «чувствует себя идеально».

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После этого Трамп назвал журналиста «отвратительным» и посоветовал ему «привести себя в форму», добавив, что тот якобы «ужасно выглядит».

Ранее сообщалось, что любимая газета Дональда Трампа вышла с призывом к властям США «давить на Россию, а не на Украину».

Мы ранее информировали, что Трамп непублично призывает американские компании покупать российский дизель, однако трейдеры опасаются юридических последствий.

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