"Вы — украинские проститутки": в Кракове поляк напал на украинок в аэропорту (видео)

«Вы — проститутки»: в аэропорту Кракова поляк обозвал и напал на украинок

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В Польше не утихает волна бытовых и ксенофобских скандалов против граждан Украины. Очередной инцидент произошел, как отмечается в соцсетях, в международном аэропорту Кракова. Там поляк устроил публичную травлю украинок, а затем ударил по телефону, на который снимали его агрессию.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

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На кадрах видно, что поляк оскорблял находившихся рядом украинских женщин.

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В частности, он кричал: «Вы — украинские проститутки». Когда одна из девушек спросила, зачем он это говорит, а другая стала снимать на телефон, поляк ударил по гаджету, пытаясь выбить его из рук и прекратить съемку. Нападение он сопровождал нецензурными словами в адрес украинок.

Украинка Анна Гальченко, подвергшаяся нападению, на своей странице в Instagram впоследствии рассказала детали инцидента.

По ее словам, конфликт произошел после рейса Ryanair FR2589 по маршруту Краков — Малага.

Анна говорит, что она и ее мать подверглись оскорблениям и физической агрессии со стороны другого пассажира после замечания о его поведении во время полета.

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Гальченко отмечает, что поляки весь полет вели себя максимально неадекватно, громко и агрессивно.

«Когда моя мама сделала им замечание и позвала стюарда, чтобы он их успокоил, ведь рядом летела женщина с маленьким ребенком, они начали оскорблять мою маму. После выхода из самолета они буквально назвали ее "kurwa ukraińska". После этого они продолжали оскорблять ее разными словами по дороге через аэропорт. Как только я вмешалась, в мою сторону прозвучала фраза: "Jesteś ukraińską prostytutką". Когда они увидели, что я начала их снимать, начали бить меня по руке и телефону», — рассказала украинка.

Пока неизвестно, задержали ли агрессивного мужчину после зафиксированного на видео нападения.

Напомним, в Польше участились акты агрессии против проживающих там украинцев.

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Ранее агрессивные поляки избили молодую пару из Украины из-за замечаний об очереди, услышав ее украинский акцент.

В начале июля в Плоцке взрослый поляк напал на двух украинских подростков в автобусе из-за того, что они разговаривали между собой на родном языке.

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