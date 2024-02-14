"Вы за Украину или за Путина?": Байден обратился к спикеру Палаты представителей

Президент США заявил, что этот документ о помощи Украине "критически важен".

Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майкла Джонсона поставить на голосование законопроект о финансировании Украины и других американских партнеров.

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Об этом информирует Голос Америки.

"Я призываю спикера дать возможность полному составу Палаты представителей высказать свое мнение и не разрешить меньшинству наиболее радикальных голосов в зале заблокировать этот законопроект даже от голосования", — заявил Байден.

Президент США заявил, что этот документ "критически важен", поэтому он должен пройти дальше.

"Этот законопроект предусматривает срочное финансирование для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от злобного наступления Путина. В последние недели мы все видели ужасные истории: украинским солдатам не хватает артиллерийских снарядов, украинские подразделения распределяют боеприпасы, чтобы защититься, украинские семьи обеспокоены, что следующий погрузит их в темноту, или еще хуже", — отметил Байден.

Глава Белого дома отметил, что поддержка этого законопроекта покажет украинцам и другим международным партнерам, что "что Америке можно доверять. На Америку можно положиться и что Америка выступает за свободу".

Также Байден заявил, что поддержка законопроекта означает противостояние российскому диктатору Путину, а выступать о нем, напротив, играть на руку Путину.

"Вы должны решить, вы за Украину или при Путине. Мы никогда ни перед кем не преклоняемся, и тем более не перед Владимиром Путиным", — заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что аппетит российского диктатора значительно вырастет, если его не остановить в Украине, что означает значительно большие потери для США и партнеров.

Кроме того, Байден напомнил, что хотя этот законопроект предусматривает отправку военной техники в Украину, на самом деле деньги на эту технику инвестируются и тратятся в США.

"Это не только поддерживает американские рабочие места и американские общины, это позволит нам инвестировать, поддерживать и укреплять наши оборонные производственные мощности", — подчеркнул президент.

Байден добавил, что законопроект предусматривает выделение средств на американские предприятия.

"В такие места как Аризона, где строят ракеты Patriot; Алабама, где строят ракеты Javelin; в Пенсильванию, Огайо и Техас, где производят артиллерийские снаряды", — отметил Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что демократы в Сенате США изобрели способ принятия законопроекта о помощи для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Сенат США окончательно поддержал законопроект о выделении помощи Украине.

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