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"Вы знаете, что я — господин Песков": сын спикера Путина отказался мобилизовываться на войну

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"Вы знаете, что я — господин Песков": сын спикера Путина отказался мобилизовываться на войну

Фото: ndchoulz, Instagram

Сын спикера Путина Николай Песков отказался мобилизовываться на войну против Украины.

Когда ему позвонил "военком", Николай Песков поинтересовался у собеседника, знает ли, он с кем разговаривает и заявил, что будет решать вопрос о мобилизации "на другом уровне".

Видео разговора с сыном Пескова опубликовала команда Навального.

Член команды российского оппозиционера Дмитрий Низовцев, представившись военным комиссаром, предложил Николаю Пескову пройти медосмотра, чтобы пойти воевать против Украины. Однако сын спикера Путина отказался от предложения, аргументируя это тем, что он решит этот вопрос "на другом уровне".

"Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там был. Короче, я это буду решать на другом уровне", — заявил сын спикера Путина.

Напомним, в Госдуме хотят первыми отправить на фронт граждан Украины, переехавших в РФ после 2014 года.

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