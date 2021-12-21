Выбил зубы гантелями и вырвал наращенные волосы: стоматолога заключили в тюрьму за жестокое избиение девушки

Также нападающий должен заплатить немалый штраф и, скорее всего, больше не будет заниматься стоматологической деятельностью.

В Великобритании заключили в тюрьму стоматолога, который жестоко избил свою девушку, выбил ей зубы гантелями и назвал "проклятой шлюхой".

Об этом пишет The Metro.

Мужчина по имени Амандип Гома ударил потерпевшую десять раз по голове, рукам и спине, душил, выбил ей зубы гантелями и назвал ее "проклятой шлюхой". Жертва подумала, что Гома собирается убить ее, и была так испугана, что не могла встать с постели на следующий день.

Менее чем через две недели, мужчина стал еще более агрессивным во время полового акта. Тогда она сказала ему, что их отношения закончились. Но он не отпустил ее, вырвал наращенные волосы и швырнул в нее телефон.

"Он уничтожил мою самооценку. Когда он издевался надо мной, я не могла держать ложку в руке, чтобы накормить себя. Я принимаю снотворное, поэтому мне больше не приходится бороться с ночными страхами", — сказала она полиции.

Гома был заключен на шесть месяцев, он также должен отбыть 30 месяцев заключения по предварительной судимости. Также мужчина обязан заплатить 853 фунта стерлингов ( 30 775 грн) и, вероятно, будет лишен лицензии на занятие стоматологией.

Напомним, в Великобритании в лондонском метро агрессивный мужчина набросился на пассажирку. Злоумышленник употреблял нецензурные изречения в отношении женщины, угрожал ей, а затем бросился на нее с кулаками.

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